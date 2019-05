Comienza IV edición de campaña de esterilizaciones de mascotas en P.Rico

La primera dama de Puerto Rico , Beatriz Rosselló, anunció este viernes que ya comenzó la cuarta edición de Spayathon for Puerto Rico, dirigido a llevar a cabo clínicas de esterilización de mascotas y a lograr que la isla esté libre de animales abandonados en calles y albergues.

En esta ocasión, Culebra, Cayey, Dorado, Humacao, Manatí, Moca y Vieques son los siete municipios que participarán de las clínicas.

En las pasadas tres ediciones ya se han esterilizado más de 25.000 animales.

"Los pueblos limítrofes a los siete municipios participantes podrán asistir al evento para esterilizar y vacunar a sus mascotas; todos los participantes se atenderán por orden de llegada hasta cumplir con la cuota del día", informó Rosselló en un comunicado.

Cada persona podrá llevar hasta un máximo de dos mascotas diarias y llevar dos toallas por cada una.

No se atenderá a ningún animal que esté suelto. Los guardianes deberán mantener a sus animales debidamente protegidos: perros con correa y gatos en portadores.

De forma simultánea, el Colegio de Médicos Veterinarios realizará esterilizaciones subsidiadas en clínicas veterinarias participantes de todo Puerto Rico.

El servicio de vacunación también estará disponible para todos los animales que sean esterilizados.

La cuarta ronda de clínicas comenzó durante los pasados 12 al 13 de abril en la cancha Julián Ayala de Culebra y del 27 al 29 de abril se llevaron a cabo en la Clínica Isla Nena de Vieques.

Desde el viernes 3 hasta el jueves 9 de mayo, las clínicas se llevan a cabo en el Estadio Pedro Montañez en Cayey; en la Cancha Músico Hernández de Dorado; en el Coliseo Humacao Arena de Humacao; y en el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca.

Las clínicas también se llevan a cabo desde el viernes 3 hasta el miércoles 8 de mayo en el Coliseo Juan Aubin (Acrópolis) de Manatí.

El Spayaton se lleva a cabo gracias a acuerdo entre el Gobierno de Puerto Rico, The Humane Society of the United States, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.