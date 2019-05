Alonso: "2019 está siendo perfecto; Daytona, Sebring y Spa: tres de tres"

El español Fernando Alonso (Toyota) que repitió este sábado el triunfo del año pasado en las Seis Horas de Spa-Francorchamps y dejo casi resuelto el Mundial de Resistencia (WEC) declaró a EFE este sábado en Bélgica que 2019 está siendo "un año perfecto".

"La verdad es que 2019 está siendo un año perfecto, con victorias en (las 24 Horas de) Daytona, en (las 1,000 Millas de) Sebring (asimismo en Florida, EEUU) y ahora aquí, en Spa; así que estoy muy contento", comentó a Efe el genial piloto asturiano tras ganar, junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima, en la mítica pista belga, en la que amplió a 31 puntos su ventaja al frente del WEC, a falta de la última prueba, las 24 Horas de Le Mans (Francia), que se disputará a mediados de junio.

Alonso admitió que la de este sábado, en la que hubo tormentas de agua, granizo y nieve; y también lució a ratos el sol, puede haber sido una de las carreras "más locas" que haya disputado jamás. "Probablemente sí. Nunca corrí en nieve; y la de hoy fue una carrera en nieve, propiamente dicho, en muchos momentos", apuntó.

"Fue una carrera neutralizada, por detrás del coche de seguridad; y se cerró con bandera roja, al final. Pero en general, fueron condiciones extremas para todo el mundo y, sí; en el aspecto personal estoy muy contento por los puntos que nos han dado el campeonato (de constructores) hoy", contestó a Efe el doble campeón mundial asturiano de F1 este sábado en Spa-Francorchamps.

"Ha sido una carrera muy complicada, también con la selección de los neumáticos y todo eso, pero al final, otra victoria en las Seis Horas de Spa y otro trofeo que se va para casa", manifestó Alonso, cuyo coche -el 8- lidera el Mundial de Resistencia con 160 puntos, frente a los 129 del 7, tras lograr su cuarto triunfo del campeonato.

"De momento es un 2019 perfecto, con victorias en Daytona, Sebring y Spa, así que ya son tres de tres" indicó a Efe Alonso, que admitió que el de este sábado fue "el segundo trompo" que da con un Toyota.

"Creo que en algún entrenamiento hice otro. Por fortuna el de hoy no nos costó mucho tiempo"; apuntó, entre risas, Fernando, que este sábado logró su cuarta victoria en la 'Super-Temporada' 2018-19, la segunda en la mítica pista belga, a lo que añade sus triunfos en las 24 Horas de Le Mans y en las 1.000 Millas de Sebring.

"Spa me gusta; es un circuito en el que siempre me ha gustado pilotar. Por desgracia aquí no gané nunca en F1, pero en el resto de las categorías sí he tenido más éxito. Aquí empecé con esta aventura en el Mundial de Resistencia; y un año después repetimos la victoria; así que estoy muy contento, sobre todo porque, como dije, todas las carreras en la que he competido en 2019 las he ganado".

"A ver si puedo mantener la racha y lograr un triunfo también en (las 500 Millas de) Indianápolis (EEUU) y en Le Mans; eso estaría muy bien", añadió.

"El Mundial (de Resistencia) está, obviamente, más cerca; aunque me acuerdo de (las Seis Horas de) Silverstone (Inglaterra) y de (las Seis Horas de) Shanghái (China), donde merecimos sumar más puntos de los que ahora tenemos. Unos puntos con los que matemáticamente ya hubiésemos sido campeones hoy"; precisó Alonso tras ganar en Spa.

"Ahora tenemos que acabar en Le Mans. Algo que parece fácil, porque el año pasado acabamos primero y segundo con ambos coches, si problemas; pero si miras la historia de esa carrera, acabarla no es tan sencillo. Vamos a tener que ser extremadamente cuidadosos y estar muy atentos y concentrados durante toda la carrera", comentó el genio astur. "Absolutamente todo puede suceder, en una carrera de 24 horas", apuntó.

"Aunque también es verdad que estamos en la misma situación que nuestro coche hermano. Y son ellos los que necesitan que a nosotros nos pasen muchas cosas; y ninguna a ellos. Si intentamos copiar su cabeza, estaremos seguro", comentó Alonso, que volará por la noche a España y que este domingo disputará, en su circuito de las afueras de Oviedo, una prueba de Seis Horas de kárting.

"Ése es mi próximo reto, porque si acabo segundo o tercero, no voy a estar contento. Mis compañeros de equipo serán Pedro de la Rosa, (Angel) Burgueño y mi amigo Alberto (Fernández). Así que esperamos ser lo suficientemente competitivos para ganar. Después sí me relajaré unos días; antes de volar a Indianápolis", manifestó Alonso este sábado en Spa-Francorchamps tras repetir el éxito que logró en ese circuito el año pasado.

Adrian R. Huber