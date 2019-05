Ley de Colorado prohíbe excluir "relaciones o experiencias" LGBT en educación

Colorado aprobó una ley que modifica el actual currículo de educación sexual en las escuelas públicas locales, y mediante la que prohíbe "excluir las relaciones o experiencias sexuales" de personas de la comunidad LGBT.

El proyecto de ley, que tras su aprobación el viernes en el Senado se espera sea promulgado por el gobernador estatal, Jared Polis, quiere "clarificar" los requisitos que las escuelas deben cumplir a fin de acceder a fondos públicos para clases de educación sexual.

Impulsado por los representantes Susan Lontine y Yadira Caraveo y por los senadores Done Coram y Nancy Todd, todos demócratas, la Ley de Educación Integral sobre Sexualidad Humana (HB19-1032) pone como requisitos no promover ninguna ideología religiosa sobre temas sexuales y no usar estereotipos sexuales en las clases.

De igual modo, pretende educar a los estudiantes sobre la diferencia entre sexo biológico y género, para de esta manera superar estereotipos y la "marginalización de adolescentes" pertenecientes al colectivo LGBT (Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).

Colorado se transformará así en el tercer estado, luego de California y de Luisiana, en prohibir las creencias religiosas en el contexto de la educación sexual, aunque estos tres estados enfatizan la necesidad de hablar de la abstinencia como el único método que permite al 100 % evitar embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

La versión final de la nueva ley rectificó cierto lenguaje ambiguo de la versión inicial, que grupos conservadores locales interpretaron como si la norma exigía enseñar posiciones sexuales en la escuela primaria.

"La educación sexual, para ser integral, debe incluir a las personas LGBT y esa no es la educación que nuestros niños están recibiendo", señaló la legisladora Lontine tras la aprobación de la medida, que no ha estado exenta de polémica.

El senador estatal Jim Smallwood, republicano, anunció que respaldará el inicio de un petitorio para que la norma no llegue a implementarse.

Por su parte, Joel Flores, presidente de la Fundación Flores, de tendencia cristiana, calificó la nueva ley como "educación sexual radical y explícita" y pidió "que demócratas y republicanos se unan para matar esta ley".

"No queremos adoctrinamiento sexual de nuestros hijos en las escuelas. La educación sexual es derecho y responsabilidad de los padres", afirmó.