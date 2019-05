10-9. Marte pega dos jonrones en victoria de los Diamondbacks

El guardabosques dominicano Ketell Marte pegó dos cuadrangulares, uno de cada lado, y terminó con cuatro carreras remolcadas para los Diamondbacks de Arizona, que derrotaron 10-9 a los Rockies de Colorado.

Marte (9) se encargó de liderar la batería de los Diamondbacks al conectar dos jonrones.

El dominicano inició el castigo contra la novena de Colorado al pegar en el tercer episodio con un corredor en el camino sobre los lanzamientos del abridor Tyler Anderson , sin outs en la entrada.

En el séptimo episodio volvió a desaparecer la pelota al conectar contra el trabajo del relevo surcoreano Seunghwan Oh, cuando tenía a un corredor en los senderos y no se registraba out.

Marte conectó jonrón desde el lado derecho del plato en el tercer episodio y desde el lado izquierdo en el séptimo.

Fue la novena vez que un jugador de los Diamondbacks conecta jonrón desde ambos lados del plato en un solo juego, incluidos los tres esta temporada de Marte.

El dominicano también lo hizo el 5 de abril contra los Medias Rojas de Boston y el 24 de abril contra los Piratas de Pittsburgh.

Marte ha logrado la hazaña de un récord de franquicia cuatro veces en general.

La victoria se la apuntó el abridor Robbie Ray (2-1) en cinco episodios y dos tercios.

Mientras que los Rockies perdieron con Anderson (0-3) en cuatro episodios.