Obrador dice que va a "ganar" a los pronósticos que reducen el PIB de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que va a "ganar" a todos los pronósticos que durante estos días están reduciendo la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana.

"Todavía no termina el año, vamos a esperar. Ya tenemos hasta una apuesta, les vamos a ganar en sus pronósticos", aseveró el mandatario en rueda su rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.

El también líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que "los tecnócratas, corruptos y conservadores están muy molestos" con su Gobierno y, por eso, sacan malos pronósticos "todos los días".

"Han agarrado esa cantaleta de que se va a caer el crecimiento, como si ellos hubiesen garantizado mucho crecimiento en 36 años", dijo el presidente sobre los Gobiernos predecesores, que lograron tasas de crecimiento del 2 %, lejos del 4 % al que aspira López Obrador.

El mandatario sostuvo que estos pronósticos no tienen en cuenta una variable. "Ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Cuando hay corrupción, no hay crecimiento", dijo.

López Obrador señaló que "en 36 años de política neoliberal hubo tres crisis" en las que "se cayó por completo la economía", y dijo que durante el primer año de mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000) la economía se contrajo un 7 %.

"Estoy contento", dijo el presidente tras constatar que el país no ha sufrido ninguna crisis económica durante su inicio de mandato, que comenzó el pasado 1 de diciembre.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó este jueves su perspectiva de crecimiento para México en 2019 hasta 1,6 %, 4 décimas porcentuales menos que el 2 % previsto.

El informe relata que "la inversión permanece débil por la incertidumbre política tanto interna como externa" y que "el descenso de la producción petrolera sigue siendo un lastre para la economía y los ingresos fiscales" del Gobierno.

Asimismo, el Banco de México publicó este jueves una encuesta en la que especialistas del sector privado también rebajaron las perspectivas de crecimiento para México en 2019.

Los expertos pronosticaron un crecimiento de la economía de 1,52 %, una cifra menor que el mes pasado, cuando esperaban un crecimiento del 1,56 %.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el PIB creció 0,2 % el primer trimestre de 2019 respecto al mismo período del año pasado, lo que supone el menor crecimiento anual desde 2009.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó a finales de enero que la nación latinoamericana crecerá 2,1 % en 2019 y 2,2 % en 2020, bajando en 4 y 5 décimas, respectivamente, su pronóstico anterior.

"En los últimos días han estado con esto pero estamos seguros de que vamos muy bien", añadió en su conferencia López Obrador, quien reiteró su promesa de que cerrará el mandato en 2024 con un crecimiento promedio del 4 % y sin inflación.

Además, recordó que las remesas enviadas al país por mexicanos en el extranjero aumentaron un 7,1 % en el primer trimestre del año, hecho por el cual agradeció a "nuestros paisanos migrantes".

"Gracias a los mexicanos que, pro necesidad, se fueron al extranjero a trabajar y nos están ayudando tanto", dijo el presidente.

Y aseveró que el Gobierno federal tiene una "buena recaudación" porque ahora ya no hay "condonaciones de impuestos y todos tienen que ayudar" para "impulsar el desarrollo y el crecimiento".