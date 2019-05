Maradona dice que la final del Ascenso ante San Luis es "a todo o nada"

El astro argentino Diego Armando Maradona, técnico de Dorados de Culiacán de la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, dijo este miércoles que la final del Clausura 2019 entre su equipo y el Atlético San Luis es de "vida o muerte" ya que se juegan seguir en competencia o quedar eliminados.

Ambos equipos se enfrentaron en la final del pasado Apertura 2018 que ganó el San Luis y ahora repiten en la final y si nuevamente gana la final el Atlético San Luis habrá obtenido el pase directo a la Primera División, pero si vence Dorados habrá otros dos duelos entre ambos equipos para definir al campeón del Ascenso en México.

"La final pasada me sirvió a mí y nos sirvió a todos. Nosotros tenemos que trabajar psicológicamente al margen de la cancha, el estadio y el rival, los muchachos tiene que metalizarse que esta serie es de vida o muerte", dijo Maradona en conferencia.

El estratega argentino descartó estar confiado porque de cierta manera ya conoce al San Luis tras haberlo enfrentado en la final del torneo anterior.

"No es que esté más confiado, en el fútbol no te puedes confiar porque cualquiera le puede ganar a cualquiera y no hay equipos invencibles, si no trabajas en la semana el día partido lo puedes pagar" expuso.

Maradona señaló que su equipo trabajo y jugó durante todo el semestre para llegar a la final, pero "no esperábamos esta revancha, sabíamos del poderío del San Luis y que la final se podía dar, pero jugábamos sin pensar en la final".

Recordó que en la final del Apertura 2018 San Luis les gano merecidamente por como equipo "no entendimos (como jugar) el segundo partido".

Diego anticipó que esta vez "será diferente" e intentará dosificar el esfuerzo de sus jugadores porque confió en vendrán "muchos partidos seguidos en las próximas semanas".

Dorados y San Luis protagonizarán este jueves el partido de ida de la final de la Liga de Ascenso y el próximo domingo el de vuelta en la ciudad de San Luis Potosí.