El portugués Caixinha dice que seguirá en Cruz Azul con o sin título

El entrenador del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, confió este miércoles en que seguirá al frente del equipo con o sin el título del Clausura mexicano que este fin de semana cumple su última jornada regular para dar paso a la liguilla por el campeonato.

Caixinha, quien llegó Cruz Azul en diciembre de 2017 y en el pasado Apertura 2018 perdió la final ante el América, dijo sentirse "orgulloso y contento" por seguir siendo el entrenador del equipo celeste.

"Por eso me entrego con tanta pasión a mi trabajo para que el equipo siga creciendo. Será cuestión de que la directiva que siga o que tome las decisiones que desee", dijo el técnico en conferencia de prensa.

"Me siento contento y quiero conseguir el título, si no es en este torneo será el próximo o el siguiente, seguiré haciendo mi trabajo. Estoy encantado de representar a esta institución", añadió.

El Cruz Azul se ubica cuarto del Clausura 2019 con 29 puntos y no pierde desde el pasado 2 de febrero cuando cayó 2-0 ante el líder León.

Después de ese partido, Caixinha y su equipo salieron de la crisis de resultados y ligaron nueve partidos sin perder.

"La gran ambición de este club es la novena estrella, el campeonato que falta y queremos obtenerla lo más pronto posible", expuso Caixinha.

"Cuando la gente me pregunta en qué nivel estamos o si somos el equipo a vencer, prefiero no hacerles caso, eso no me importa, no tengo una respuesta, es mejor enfocarme en el trabajo", finalizó el portugués.

El último título del Cruz Azul lo alcanzó en el Torneo Invierno 1997, con 22 años sin ese logro se ha convertido en un pendiente para el club, uno de los más populares en el balompié azteca.

El equipo cerrará el torneo al visitar al Morelia, el próximo viernes en la decimoséptima y última jornada.