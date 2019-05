Los millones no evitan que Harper sea abucheado por los seguidores de Filis

El jardinero Bryce Harper estableció una nueva marca en la historia del deporte profesional en Estados Unidos con un contrato de 330 millones de dólares por 13 temporadas con los Filis de Filadelfia, pero los seguidores del equipo ya le dedicaron sus primeros abucheos por su pobre labor.

Cierto, que los seguidores de los Filis son unos de los más exigentes en el béisbol de las Grandes Ligas, pero el hecho que en apenas un mes desde que llegó a su nuevo equipo ya los haya puesto en su contra, es motivo de reflexión por parte de Harper, que admite el mal momento que atraviesa con el bate.

Además que está de acuerdo con la reacción que han tenido los seguidores de los Filis.

En la derrota de Filadelfia por 3-1 ante los Tigres de Detroit en el Citizens Bank Park, Harper se fue de 4-0 con un par de ponches. Una pelota que cayó entre Harper, el venezolano César Hernández y Rhys Hoskins en terreno corto del jardín derecho fue clave en el rally de tres de Detroit en la tercera entrada.

Además, Harper cometió un error al perder un elevado en el octavo, que mostró la falta de concentración en la que participó en la acción defensiva.

Ante esa actuación poco afortunada el propio Harper admitió que él hubiese reaccionado de la misma manera.

"Habría hecho lo mismo", declaró Harper sobre la reacción de los seguidores de los Filis. "Perder no es divertido, y tampoco es divertido vernos jugar así. Me fui de 4-0 con dos ponches, así que cuando iba camino al dugout probablemente estaba pensando lo mismo que los aficionados".

Harper ha estado atravesando problemas recientemente. Batea .240 con ocho dobles, seis cuadrangulares, 20 impulsadas y .878 de OPS esta temporada, pero en 22 partidos desde el 6 de abril el promedio es de .188 con tres cuadrangulares, 15 carreras producidas y .692 de OPS.

Harper se ha ponchado 29 veces en 97 visitas al plato durante ese periodo de competición.

"Me siento bien", comentó Harper. "Es sólo que sigo fallando lanzamientos. Eso es todo. Mi swing está bien, las manos están bien. Es que le estoy haciendo swing a lanzamientos fuera de la zona. Tengo que tratar de hacer swing a los que van a la zona del strike y no fallarlos. Si puedo reducir los swings a lanzamientos malos y embasarme para los que vienen detrás de mí, entonces tendré éxito".

La gran interrogante que ha surgido es si se siente presionado con el salario que gana y está tratando de hacer demasiado por el equipo.

"No", respondió Harper sobre la posibilidad de estar bajo presión. "A ver, mi trabajo es el mismo todos los días. Me siento bien en la caja de bateo, en todas partes. Pero como dije, no puedo fallar contra lanzamientos sobre el plato. Tengo que mejorar".

El piloto de los Filis, Gabe Kapler, declaró que no hay razones para preocuparse. Todo el mundo pasa por eso.

"No creo que el béisbol sea un deporte que deba ser jugado en periodos cortos", comentó Kapler. "Hasta los mejores bateadores tienen altos y bajos. Esto es sólo una mala racha".

Aunque Kapler reconoció que Harper no tuvo su mejor desempeño en ninguna de las facetas del juego ante los Tigres.

"No fue su mejor juego, pero creo en Bryce", reiteró Kapler. "Este muchacho va a ganar muchos partidos para nosotros. De hecho, ya ha ganado algunos importantes".

Los Filis con la presencia de Harper en sus filas tienen marca ganadora de 16-13 y son líderes en la División Este de la Liga Nacional.