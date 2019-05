Votantes latinos no están dormidos sino "ignorados", dice presidente de NALEO

El director ejecutivo de NALEO, Arturo Vargas, cree que los latinos no están "dormidos", sino que se sienten "ignorados" por las campañas políticas que concentran su interés y propuestas en unos estados donde las elecciones son reñidas, pero que no son en los que vive la mayoría de los votantes hispanos.

En una entrevista con Efe, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, en inglés) dijo que el 75 % del "electorado latino" nació en Estados Unidos, muchos de ellos hablan sólo inglés y el 80 % de los hispanos vive en Texas, California, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y Nevada.

"Hay que entender quién es el electorado latino, los que votan, no la población latina en general", enfatizó.

"Creen que si eres latino la única cosa que te importa es la inmigración", pero ellos son ciudadanos y para "motivarlos a votar, les tienes que hablar sobre los temas que les están afectando, cualquiera que tenga que ver con los niños, la juventud, porque somos una población más joven", indicó.

Vargas aseguró que son hispanos que no han sido "involucrados en el proceso democrático" y están preocupados por la calidad de las escuelas de sus hijos, la seguridad pública, los tiroteos masivos.

Además, afirmó, que en su mayoría no hablan español y "no saben quién es Jorge Ramos", el conocido periodista de la cadena hispana Univisión.

Vargas precisó que están olvidados por los demócratas, que no hacen campaña en Texas porque lo consideran ya un territorio perdido, por ser conservador, pero también por unos republicanos que no invierten en California porque el estado está consolidado como liberal.

Solo en estos dos estados, dijo el responsable de esta organización que busca una "mayor participación" de latinos en los procesos electorales y en el Censo, está "la mitad" de la población hispana en Estados Unidos.

El experto subrayó que "motivar" el voto latino en 2020 requerirá especialmente que el Partido Demócrata, que cuenta con el 60 % del apoyo de este electorado, "invierta" en ellos, lo mismo que los republicanos "si no quieren ser un partido de puros blancos".

Precisó que el 20 % apoya a los republicanos y puso como ejemplo a hispanos evangélicos en contra del aborto que apoyan la designación de jueces conservadores para el Tribunal Supremo.

Vargas dijo que espera que en las presidenciales de 2020 voten al menos 15 millones de hispanos, lo que sería un 50 % más que en las elecciones de 2016, en las que el triunfador fue el hoy presidente Donald Trump , y siguiendo el mismo "histórico" incremento ocurrido entre las legislativas de 2014 y 2018.

"Cuando los latinos les da miedo es cuando votan, eso pasó en 2018 y espero ver eso en 2020, si es que tenemos recursos para movilizar al voto latino", manifestó.

"El miedo que yo tengo es que los demócratas no van a invertir lo que necesitan para llegar a esos latinos", señaló. Indicó que los demócratas creen que los hispanos no van a votar por Trump, pero el problema es que pueden de plano "no votar".

Para el director de NALEO, el poder de la comunidad latina se evidencia en "los esfuerzos de la Casa Blanca de prevenir o evitar el impacto del voto latino".

Subrayó que el Gobierno de Trump está "a propósito" haciendo más difícil para los hispanos hacerse ciudadanos, con demoras que pasaron "de cinco meses a uno o dos años" en el trámite y mayores costes y requisitos, y poniendo trabas para que sean contados en el Censo de 2020.

"!Qué mejor manera de hacer desaparecer a los latinos que no contarlos!", se lamentó Vargas sobre la inclusión de una pregunta sobre la ciudadanía que impulsa la Administración Trump.

Señaló que el "miedo" de que las agencias federales compartan la información de los censados, especialmente de indocumentados, va a hacer que "millones" de latinos no sean contados.

"Es obvio que hay una agenda de este gobierno para disminuir a la población latina en Estados Unidos" con el muro y las medidas antiinmigrantes, subrayó.

Por otro lado, Vargas urgió a los latinas a hacer contar a "todos" los niños, sin importar si no son hijos, puede tratarse, por ejemplo, de sobrinos, para evitar repetir fallos del censo de 2010, en el que "no se contaron 400.000 niños hispanos".

Vargas señaló, por otro lado, que los indocumentados, los más afectados con las políticas de mano dura de Trump contra los inmigrantes, son justamente los que no pueden votar.

Criticó así que las campañas se concentran en estos latinos y en estados como Florida, Arizona y Colorado, considerados "clave" en los comicios, porque indistintamente pueden ganar republicanos o demócratas y donde la competencia es muy reñida y el voto de una minoría hace la diferencia.

Vargas dijo que pese a que los latinos han sido ignorados, han dado grandes victorias locales a los demócratas, como en 2018 en Florida, donde arrebataron dos escaños hispanos del Congreso a los republicanos, o en California, donde despojaron a este partido por completo en un fortín conservador como lo es el condado Orange.

Tras destacar la importancia del voto joven latino, dijo que los jóvenes hispanos, ya sean afroamericanos u de otras razas o etnias, votan menos que los otros grupos de población.

Y ese desinterés por las elecciones "afecta más", porque los jóvenes hispanos son en proporción una población más grande.

El jefe de NALEO señaló que cada vez hay más funcionarios hispanos electos en el país, actualmente unos 6.700. pero que el desafío es lograr que esos políticos no se concentren en Texas y California, donde hay unos 3.000, y que los candidatos latinos sean capaces de ser elegidos por no latinos.