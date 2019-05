Setenta de 78 municipios P.Rico entregan Planes Operacionales de Emergencias

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Carlos Acevedo, informó este miércoles que 70 de los 78 municipios cumplieron con entregar sus Planes Operacionales de Emergencias actualizados.

Según explicó Acevedo en un comunicado de prensa, tal y como habían solicitado en diciembre del 2018, las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) trabajaron en la actualización de los Planes Operacionales de Emergencias "para hacerlos funcionales y añadir información relevante que, en momentos de desastre, se traduce en salvar vidas".

"De estos 70 planes recibidos, seis se encuentran en proceso de revisión y dos recibieron una petición de información adicional para poder ser certificados", señaló el titular del NMEAD.

El funcionario explicó que personal adiestrado en la preparación de estos planes estuvo destacado en cada una de las diez zonas operacionales del NMEAD para asistir a las autoridades municipales en el proceso.

Allí, según detalló, se ofrecieron distintos seminarios y talleres para que los Municipios tuvieran las herramientas necesarias y completaran los requerimientos solicitados por el NMEAD, acorde a los cambios que implementó la agencia a nivel estatal por las lecciones aprendidas por los huracanes Irma y María.

El funcionario explicó que los planes fueron entregados al enlace de la zona operacional correspondiente a cada Municipio para que fuese evaluado.

Posteriormente, el director de cada zona operacional revisó minuciosamente los mismos y recomendó la debida aprobación y certificación -que estará vigente por un año- por parte de la oficina central.

Acevedo señaló que tres alcaldes sometieron formalmente una solicitud de prórroga para extender la entrega de sus Planes Operacionales de Emergencias.

Por ello, se evaluó cada caso, se dialogó con los directores de las OMME, se determinó que deberán entregarlos dentro de los próximos 5 y 15 días, de acuerdo a la petición de cada alcalde.

Además, los directores de cuatro Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias expresaron su intención de solicitar prórroga e indicaron que sus alcaldes someterán la petición formal el jueves.

"Agradezco a los directores y el personal de estas 77 Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias por su diligencia y compromiso para cumplir con esta responsabilidad tan importante", resaltó.

No obstante, Acevedo dijo que el Municipio de Río Grande no entregó su Plan Operacional de Emergencias, no presentó una solicitud de prórroga ni envió representación para los talleres y reuniones de seguimiento.

En cuanto a los Planes Operacionales de Emergencia de las 30 agencias primarias del Gobierno central, Acevedo explicó que se mantienen en proceso de actualización debido a nuevos requerimientos federales.

Acevedo afirmó que las agencias del Gobierno central local cuentan con sus Planes Operacionales de Emergencias vigentes y que, al igual que con los municipios, "se trabaja para hacerlos más robustos y funcionales".