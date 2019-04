Bruno Marioni tiene la seguridad de continuar en el banquillo de Pumas

El argentino Bruno Marioni, entrenador de los Pumas UNAM de México, tiene la certeza que su continuidad en el banquillo del equipo está asegurada para la próxima temporada, según manifestó este martes en conferencia de prensa.

"Estoy convencido de que voy a continuar aquí", declaró Marioni este jueves en la última comparecencia ante los medios de comunicación del torneo Clausura 2019 en las instalaciones del equipo al sur de la capital del país.

El timonel sudamericano de 43 años reveló que aún no se ha reunido con el presidente del club, Rodrigo Ares de Parga, para conocer su futuro de cara al Apertura 2019. "No he hablado con Rodrigo sobre la continuidad porque tengo contrato de tres años, entiendo que no habría que hablar", apuntó.

Marioni, exjugador de Pumas, plantel con el que fue campeón en el Clausura 2004, espera acercarse con la directiva universitaria para planear el siguiente campeonato y el tema de posibles refuerzos.

El sudamericano sustituyó en el cargo al mexicano David Patiño luego de el bajo rendimiento en el inicio del Clausura en el que el equipo va decimocuarto de la clasificación con 4 victorias, 5 empates, 7 derrotas y 17 puntos.

De la mano de Marioni, Pumas suma 4 triunfos, 3 empates y 4 reveses.

Su equipo enfrentará el domingo en la última jornada de la fase regular al Santos Laguna, dirigido por el uruguayo Jorge Guillermo Almada.

"Necesitamos tratar de terminar bien, es nuestra obligación sacar un buen resultado y que cerremos el torneo con el ánimo arriba", agregó.

El director técnico señaló que el encuentro ante el cuadro santista no determinará la situación en el equipo de ninguno de sus jugadores, porque se requiere hacer una evaluación exhaustiva.

Marioni indicó que el zaguero español Alejandro Arribas continúa con el proceso de recuperación de una lesión en el tobillo.

"Ha sido más largo de lo que esperábamos", concluyó.