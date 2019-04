Candidato del PNP a representante critica a la alcaldesa de San Juan

El candidato a representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) por el Distrito #2 de San Juan , Ricardo Rey, catalogó como vergonzoso que la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz, hable de obra y visión para Puerto Rico cuando la ciudad que dirige esta sumida en un deterioro histórico.

"Vergüenza ajena, eso es lo que siente cada sanjuanero cuando escucha a la alcaldesa ausente de San Juan y ahora 'precandidata' a la gobernación por el Partido Popular Democrático criticar al Gobierno central", subrayó Rey a través de un comunicado.

"Todos sabemos que en San Juan no se ha hecho absolutamente nada en los últimos años. Por el contrario, San Juan se encuentra a la deriva, sumergido en el deterioro. Su récord con obra pública es desastroso, no me explicó como tiene la cara de hablar de ese tema", señaló.

Las expresiones de Rey surgen luego de que la alcaldesa acusara al gobernador, Ricardo Rosselló, de no tener obra o visión para el futuro de Puerto Rico.

De acuerdo a Rey, la capital se encuentra tan abandonada, que, hasta miembros de su propio partido, incluyendo personas cercanas a ella, han denunciado este asunto públicamente.

"El reto esta abierto para cuando ella quiera. Sabemos que como no hay, ni visión, ni obra, por eso la alcaldesa no se presentará, buscará una excusa o se irá de viaje nuevamente. Pero eso habla más que cualquier cosa", finalizó diciendo el candidato del PNP.