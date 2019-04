Salcido piensa en la retirada para convertirse en entrenador de primera fila

El defensa Carlos Salcido, integrante de la selección mexicana en los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, anunció este domingo que ya piensa en la retirada para convertirse en un técnico de primera fila.

"Sueño con ser uno de los mejores entrenadores. Hace cinco años formé un club deportivo para fomentar el fútbol entre los jóvenes y me gustó el cosquilleo de ser director técnico, además de que estoy a punto de conseguir mi título. Anhelo dirigir no sólo en México sino en los mejores clubes en el mundo", dijo Salcido a EFE.

Salcido es uno de los mejores zagueros de México en lo que va de siglo; además de jugar tres mundiales fue integrante de la selección campeona olímpica en Londres 2012 y vistió en Europa las camisetas del PSV Eindhoven de Holanda, con el que ganó tres títulos, y el Fulham de la Liga Premier Inglesa.

"Estoy viviendo una etapa benéfica para lo que viene después en mi vida. Por ahora estoy feliz en el Veracruz porque la gente de esta ciudad me ha acogido bien", agregó el jugador, titular con los Tiburones de Veracruz en el torneo Clausura.

Salcido se contrató con el Veracruz para este semestre, sin embargo el equipo ha descendido y el defensor medita la opción de anunciar su despido de las canchas y comenzar a labrar el camino hacia la dirección técnica.

"Después de que salí de Chivas no sabía si quería seguir jugando y en Veracruz recargaron mi energía. Asumí el reto aún sabiendo que las posibilidades del descenso eran grandes. La gente que me conoce sabe que mis decisiones son irrevocables y mi intención era aportar, sin embargo no pudimos y lo que me quedó fue un aprendizaje para el futuro", agregó.

Con la autoridad que le da haber ganado dos títulos de liga con el PSV Eindhoven, en 2006 y 2007, y una súper copa de Holanda, Salcido opinó sobre Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, mexicanos que militan en ese equipo.

"Veo al 'Chucky' Lozano creciendo cada día y me alegra que lo busquen de otras ligas de Europa, de eso se trata, que el PSV sea un trampolín para que llegue a un club grande en esas tierras. Gutiérrez va más lento, es cuestión de adaptación, pero tiene la ventaja de que Lozano está junto a él y no tardará en explotar", concluyó.