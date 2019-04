La mexicana ciega y con síndrome de Down que se convirtió en pianista

La conciertista mexicana Isaura Margarita Porras sonríe el viernes 26 de abril de 2019, en su casa del municipio de Cuautla, en el estado de Morelos (México).Isaura nació con ceguera y síndrome de Down en el mexicano estado de Chiapas. Los doctores fueron claros con sus padres desde el primer día: no hablaría, no caminaría y no aprendería nada. Hoy, la joven es concertista de piano a nivel internacional. EFE