Trump dice que sus 72 años de edad son una ventaja frente a los 76 de Biden

El presidente, Donald Trump, defendió hoy que su edad será una ventaja frente a la de su posible contrincante demócrata en las elecciones de 2020, Joe Biden, pese a que ambos podrían conformar el dúo de candidatos de mayor edad en la historia del país y a que solo le saca cuatro años de diferencia.

"Yo simplemente me siento como un hombre joven. Soy tan joven... No me lo puedo creer, soy el más joven", declaró el mandatario, de 72 años, sin hacer referencia a que el resto de los demócratas que han anunciado su intención de postularse son más jóvenes que él.

"Nunca diría que alguien es demasiado viejo", agregó Trump al ser preguntado sobre si su edad podría suponer un problema para dirigir el país, antes de partir rumbo a Indiana, donde tiene previsto participar este viernes en un acto de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Trump aseguró además que a diferencia de Biden, de 76 años, él es "un hombre joven y dinámico": "Miro a Joe y no sé yo", dijo.

Biden anunció su candidatura a la nominación demócrata para las presidenciales este jueves.

El exsenador y vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama (2009-2017) justificó su decisión de lanzar su candidatura por considerar que con una reelección de Trump estarán en juego "los valores fundamentales", la "posición en el mundo" e incluso la democracia del país.

En su vídeo de presentación, Biden incluyó imágenes de las marchas supremacistas que tuvieron lugar en Charlottesville (Virginia) en 2017, en las que un neonazi atropelló y mató a una joven, lo que llevó a Trump a afirmar que había "gente muy buena en ambos lados".

"Con esas palabras, el presidente de EE.UU. asignó una equivalencia moral a quienes esparcían odio, y quienes tenían la valentía suficiente como para mostrarse en contra", afirmó Biden en su vídeo.

Trump apuntó este viernes que ese asunto estaba ya "perfectamente" aclarado y aseguró que se refería solo a aquellos que se manifestaron por sus sentimientos hacia el líder del ejército confederado Robert E. Lee, "que fue un gran general, te guste o no", quienes se desplazaron a Charlottesville para evitar que su estatua fuera retirada.