Bertín Osborne apoya a Vox, PP y Cs porque defienden "la unidad de España"

El cantante español Bertín Osbore dijo este jueves que en las elecciones generales del próximo domingo apoya al ultraderechista Vox, al conservador Partido Popular (PP), al liberal Ciudadanos (Cs) y a "cualquier partido siempre y cuando defienda la unidad de España".

"Me sirve Vox, me sirve el PP, me sirve Ciudadanos", dijo el artista y presentador de televisión en una rueda de prensa en Ciudad de México para presentar su álbum de rancheras "En ese vaso".

En cambio, criticó al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez: "Este hombre no me gusta porque está pactando con los que quieren romper España. Yo habría votado al PSOE de Felipe González sin problemas".

A principios de mes, antes de iniciar la campaña electoral, Osborne invitó a su programa "Mi casa es la tuya" a los candidatos de Vox, Santiago Abascal; del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Albert Rivera.

Sin embargo, ni Pedro Sánchez ni el candidato del izquierdista Podemos, Pablo Iglesias, acudieron a su programa.

"Yo votaré a cualquier partido, me da exactamente igual, siempre y cuando defienda la unidad de España, las tradiciones, nuestras costumbres, y la manera de vivir que conocemos de nuestros padres y de nuestros abuelos", expresó Osborne.

El cantante lamentó que actualmente "España es un caos" y alertó a los partidos independentistas catalanes de que "los que quieran romper España, conmigo no contarán y me tendrán enfrente siempre".

Asimismo, celebró que cada vez hay menos "salvadores de la patria", en velada referencia a Podemos, porque "han visto lo que está pasando en Venezuela".

"Los salvapatrias estos que tenemos en España quieren que todo sea estatal (...), que las compañías eléctricas y telefónicas sean nacionales y el Estado las controle. Eso pasó en Venezuela y no tienen ni luz ni petróleo", sostuvo.

Osborne opinó que España necesita "un gobierno responsable y decente con gente con capacidad para hacer prosperar", y argumentó que la única forma de alcanzar prosperidad es "creando empleo".

"Yo no tengo ideología de ningún tipo. Hoy en día, en el siglo XXI, no existe esto de las izquierdas y las derechas. Hay gente que vale y gente que no vale, gente que sabe y gente que no sabe", concluyó.