HotDocs inicia su vigésimo sexta edición con un total de 234 documentales

El festival de cine documental HotDocs comienza hoy en Toronto (Canadá) su vigésimo sexta edición en la que se proyectarán 234 películas procedentes de 56 países, incluida una veintena de filmes de habla española o temática latinoamericana.

El festival, el más importante de documentales de Norteamérica, se inicia con el estreno mundial del film canadiense "nipawistamasowin: We Will Stand Up", de la directora Tasha Hubbard, y que trata el conflicto latente entre indígenas y no indígenas canadienses a través del asesinato de Colten Boushie en 2016.

El asesinato de Boushie, un indígena de 22 años, a manos de Gerald Stanley, un granjero blanco del oeste del país, y su absolución por un tribunal en 2018 a pesar de dispararle a quemarropa a la joven en la cabeza, aumentó las tensiones entre las dos comunidades.

El director de programación de HotDocs, Shane Smith, señaló que el documental de Hubbard "es un film de gran fortaleza y compasión" y que constituye "un poderoso recordatorio de la importancia del documental para iluminar historias de injusticia".

HotDocs incluye este año un programa de Presentaciones Especiales con 32 documentales centrados en leyendas de la música, iconos de la cultura popular, atletas de elite y personalidades internacionales como la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez o la activista Chelsea Manning.

El festival también ha programado este año la octava edición del ciclo de conferencias Big Ideas Series, que este año incluye cinco documentales y a sus protagonistas.

Uno de los filmes es "The Rest", dirigido por el artista chino disidente Ai Weiwei , sobre las vidas de los refugiados en Europa y el crecimiento del nacionalismo en el continente.

Ai Weiwei tiene previsto participar en un debate con el público de Toronto tras la proyección de su film mañana viernes.

Entre los 234 filmes que se proyectarán en HotDocs se incluyen alrededor de una veintena de cortos y largometrajes procedentes de países de habla española o que tratan temáticas del mundo latinoamericano.

Entre estos filmes están "The World or Nothing" ("El mundo o nada"), de Ingrid Veninger; "Máxima", de Claudia Sparrow; "Havana from a High", de Pedro Ruiz, o "La búsqueda" de Daniel Lagares y Mariano Agudo.