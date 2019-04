Gobierno tilda de violación la presencia de grupo afín a Maduro en embajada

El enviado especial para Venezuela, Elliott Abrams, calificó hoy de "violación de la ley" la presencia en la embajada del país caribeño en Washington de un grupo afín a Nicolás Maduro y afirmó que "tienen que marcharse", sin precisar detalles sobre un posible desalojo.

"Es una clara violación de la ley", declaró Abrams a los periodistas sobre la ocupación de esa legación por parte de un colectivo de activistas que impide el ingreso de los representantes del líder opositor venezolano Juan Guaidó.

El funcionario subrayó que "no hay capital en el mundo, no hay Gobierno en el mundo que permita eso".

"Ninguno, y nosotros tampoco, lo vamos a permitir", puntualizó Abrams, quien, no obstante, consideró que es el enviado de Guaidó en el país, Carlos Vecchio, quien debería definir las circunstancias de un hipotético desalojo de los manifestantes, aunque agregó que este ya ha solicitado a los activistas que evacúen el lugar.

El miércoles los últimos diplomáticos en Washington fieles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandonaron la embajada, ubicada en el acomodado barrio de Georgetown y cuya fachada exhibe enormes pancartas en las que se lee "no a la guerra por petróleo", "stop al golpe", "paz" o "no a las sanciones letales".

El Gobierno del presidente Donald Trump había fijado este jueves como fecha límite para que los diplomáticos de Maduro se fueran.

Abrams defendió que la embajada es "territorio soberano de Venezuela" e indicó que la Administración "respeta y reconoce" a Vecchio como el "embajador".

Por otro lado, el enviado especial para Venezuela hizo hincapié en que su país no elegirá al próximo presidente de Venezuela: "Nosotros, como lo hemos hecho antes, reconoceremos los resultados de una elección libre", dijo.

Respecto a la postura de España y de la Unión Europea (UE), en general, frente al Gobierno de Maduro, Abrams señaló que Washington no ha visto el mismo tipo de "presión" contra Caracas, en alusión a sanciones o restricciones de viaje.

Abrams, uno de los ideólogos de la estrategia de Washington contra del Gobierno de Maduro, participó hoy en el encuentro "Venezuela After Maduro: A Vision for the Country's Future", en el centro de pensamiento Atlantic Council, al que también asistió Vecchio.

La intervención de Abrams fue interrumpida por una seguidora del grupo de activista Code Pink, varios de cuyos integrantes permanecen en la embajada venezolana.

La mujer, que fue retirada por guardias de seguridad, portaba una pancarta en la que denunciaba un "golpe de Estado" en Venezuela y arengas contra de Guaidó.

El pasado 18 de marzo, representantes de Guaidó, quien se proclamó en enero presidente interino del país, ocuparon el Consulado de Venezuela en Nueva York y de dos edificios del Ministerio de Defensa en Washington.