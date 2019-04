Tribeca cumple 18 años con un festival de cine más neoyorquino que nunca

El festival de cine de Tribeca cumple 18 años mirando a sus raíces y, para la nueva edición que arranca este miércoles, promete un festejo de la diversidad, la inclusividad y la cultura características de Nueva York, sin olvidar el desfile de estrellas habitual.

Creado por el actor Robert De Niro como una vía de reconstrucción creativa para la Nueva York posterior al 11-S, Tribeca desplegará esta vez su primera alfombra roja en el barrio de Harlem, donde se sitúa el histórico Teatro Apollo, anfitrión y protagonista del estreno del documental que inaugura doce días de cine.

"El Teatro Apollo es un símbolo del espíritu creativo de Nueva York y más allá, y estoy muy feliz de que comencemos nuestro 18? festival celebrándolo con este documental de Roger Ross Williams", dijo De Niro sobre la cinta "The Apollo", de HBO, que cuenta con entrevistas a Pharrell Williams y Jamie Foxx , entre otros.

La consejera delegada de Tribeca, Jane Rosenthal, también cofundadora, destacó que este año hay un plantel de "talentosos y diversos cineastas" ya que, de los más de 100 largometrajes en exhibición, un 40 % están dirigidos por mujeres, un 29 % por gente no blanca y un 13 % por personas que se identifica como LGBTQ.

"Somos afortunados de que nuestra ciudad sea la más diversa del planeta", añadió la directora del festival, Cara Cusumano, que en esta edición presenta las secciones "Esto era Nueva York", sobre las épocas que han definido a la urbe, y "Tribeca Critic's Week", con cinco filmes seleccionados por críticos locales.

Además, coincidiendo con el "Año del Orgullo" LGBTQ en Nueva York y el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, Tribeca acoge una jornada especial con charlas de activistas y actores, entre ellos Neil Patrick Harris, que terminará con el estreno del documental "Wig", sobre la comunidad "drag" de la ciudad, y con un espectáculo.

En lo estrictamente cinematográfico, destacan el drama psicológico "Clementine" (Otmara Marrero) y "Gully" (Terrence Howard, Amber Heard), una distopía moderna, que compiten con la cinta "Iniciales SG", sobre las vicisitudes amorosas y criminales de un "aspirante a Serge Gainsburg argentino".

Hay presencia latina en narrativas como "The Gasoline Thieves (Huachicolero)", que se sumerge en el submundo de la extracción de gasolina ilegal en México, y los documentales "Dominican Dream", sobre el baloncestista Felipe López, y "A Taste of Sky", que entra en la escuela de cocina del chef Claus Meyer en La Paz (Bolivia).

Esta edición de Tribeca no anda corta de rostros famosos, que son uno de los grandes atractivos: se dejarán ver por las alfombras rojas Margot Robbie ("Dreamland"), Alexander Skarsgard ("The Kill Team"), Freida Pinto ("Only"), Billy Crystal ("Standing Up, Falling Down") o Elijah Wood ("Come To Daddy").

Como curiosidad, dos conocidos actores se estrenan en la dirección de cine: Christoph Waltz, que en "Georgetown" se pone tanto delante como detrás de la cámara, y Jared Leto, autor del documental "A Day in the Life of America".

Tribeca será también testigo de varios homenajes: el 25 aniversario de "Reality Bites", que reúne a Winona Ryder e Ethan Hawke; la remasterización de "Apocalypse Now", presentada por Francis Ford Coppola, y los 30 años de la serie más longeva de EE.UU., "The Simpson".

Si por algo se caracteriza el festival es por festejar a quienes cuentan historias, y eso harán en otros eventos invitados de lujo como los cineastas Guillermo del Toro, Martin Scorsese y David. O Russell, o el oscarizado actor Rami Malek, protagonista de una charla de despedida para la serie "Mr. Robot".

Siempre entrelazada con el séptimo arte, la música se apoderará de Tribeca con dos estrenos clave: un documental sobre la cantante Linda Ronstadst, tras el cual actuará la leyenda del rock Sheryl Crow, y la comedia musical en torno a los Beatles "Yesterday", del laureado Danny Boyle, que cierra el festival.