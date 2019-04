Lyanno sueña con conquistar el género urbano, pero con los pies en tierra

El cantante puertorriqueño Lyanno, de la nueva cepa del género urbano, señaló hoy a Efe que su meta es ubicarse entre los máximos exponentes por su habilidad de producir e interpretar sus propios temas, aunque manteniendo siempre los pies sobre la tierra.

Y es que según afirmó este joven de 24 años en entrevista con Efe este lunes, su destreza de crear sus propios ritmos a través de su piano así como grabar su voz, fueron lo que lo ayudaron a catapultarse hasta convertirse en uno de los artistas más codiciados del género urbano.

"Decidí irme por una línea que nadie había tocado junto a mi esencia. Mucha gente me dice que estoy bien trepado, pero yo me siento normal", sostuvo Lyanno, quien al momento cuenta con casi 6 millones de seguidores en Spotify.

Lyanno, cuyo nombre verdadero es Edgardo Cuevas Feliciano, explicó que su interés por la música arrancó desde pequeño.

Ante ello, le pidió a su padre, un fiel seguidor de la salsa, que le comprara unas congas y un piano.

Así, Lyanno comenzó a aprender a tocar dichos instrumentos de manera autodidacta, pero los cuales perfeccionó después en la Escuela Libre de Música de San Juan, de donde se graduó en el 2013.

En la escuela superior, la música que más le interesaba a Lyanno no era lo urbano, sino el r&b estadounidense, específicamente el de los solistas The Weeknd y Trey Songz.

Es por ello que Lyanno se atrevió a cantar con ese mismo "flow" o estilo.

Lyanno, sin embargo, quiso brincar un nivel y distanciarse de otros artistas.

Fue entonces que el joven artista ingresó en el Liceo de Arte y Tecnología, también en la capital, para estudiar ingeniería de sonido.

Con lo que aprendía en el instituto y viendo vídeos en YouTube, esto ayudó a Lyanno a crear sus propios ritmos o pistas y grabar sus composiciones.

Así, y gracias a la plataforma SoundCloud que Lyanno empezó a descargar sus sencillos y hasta su primer álbum, "S.O.D.A." (2016), de contenido explícito y que incluye los temas "Sexo & otras drogas adictivas", "La propuesta" o "Noches Sucias".

En el transcurso de 2016, Lyanno comenzó a realizar proyectos con exponentes del género urbano como Myke Towers, con quien colaboró en la remezcla de "Condenada".

Entre otros artistas que se interesaron en las creaciones musicales de Lyanno, que variaba en la música urbana, como el trap y el r&b, fueron Rauw Alejandro Farruko, Rafa Pabón, Brytiago, Lunay y Lary Over, entre otros.

"La visión de darle la oportunidad a otras personas es importante", afirmó.

La carrera de Lyanno no se detenía, por lo que en febrero de 2017 publicó "A.M" (2017), disco que contiene seis canciones, todas con contenido explícito.

Sin embargo, debido a la lírica en sus temas y para tratar de aumentar sus seguidores y que las canciones pudiesen ser tocadas en la radio, Lyanno tuvo que "limpiar" sus composiciones.

"Hemos recogido otro público que no tenía. Y no es por dejar de hacer la música que hacía ni que me apoyó, pero ha sido un cambio de bien", enfatizó.

Para finales del año pasado, Lyanno colaboró en el éxito "Luz Apagá" de Ozuna, junto a Lunay y Rauw Alejandro, tema que cuenta con un vídeo en YouTube, el cual tiene más de 97 millones de reproducciones.

El éxito de esta canción, le abrió las puertas a los nuevos exponentes del género como Lyanno y Lunay.

Más tarde Lyanno lanzó el sencillo "Pa mí" con la colaboración de Lary Over.

Seguido publicó la remezcla de "A solas", tema original compuesto por Lyanno y Lunay, en el que también participan Brytiago, Anuel AA y Alex Rose.

"Estoy esperando una colaboración con J Balvin y varios otros artistas que también están interesados en colaborar, pero me mantengo con mi cepa", puntualizó Lyanno, quien dijo que pronto lanzará un disco junto a Rauw Alejandro y también uno propio.