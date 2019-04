Corinthians conquista el título de Sao Paulo y el Flamengo el de Río

El Corinthians conquistó este domingo el Campeonato Paulista tras superar por 2-1 al Sao Paulo, mientras que el Flamengo se quedó con el título del estado de Río de Janeiro tras vencer por 2-0 al Vasco da Gama.

En un partido disputado en la Arena Corinthians de la capital paulista, los anfitriones inauguraron el marcador con un gol del lateral Danilo Avelar a los 31 minutos, en una jugada que empezó con un córner despachado por el ecuatoriano Junior Sornoza y contó también con la participación del centrocampista Ralf.

El portero Tiago Volpi logró impedir que el Corinthians ampliase la ventaja con una defensa casi imposible poco después, tras un intenso intercambio de pases entre Pedrinho y Fagner.

En el último minuto del tiempo añadido de la primera mitad, el Sao Paulo, comandado por el técnico Cuca, igualó el marcador con un preciso tiro de Antony en la esquina de la portería de Cassio.

Sin embargo, el gol de la victoria corinthiana vino a los 89 minutos de los pies de Vagner Love, quien lanzó el balón con toque seco a la portería después de recibir un preciso pase largo de Sornoza.

Con la victoria, el Corinthians mantuvo su liderato como el club con más títulos paulistas, 30, por delante del Palmeiras (22), Santos (22) y Sao Paulo (21), que no vence la competición desde 2005.

En Río de Janeiro, el Flamengo entró en el estadio Maracaná con una buena ventaja y podía perder por hasta un gol de diferencia ante el Vasco, pero mostró desde el inicio sus ganas de ganar y logró la victoria por 2-0.

El nombre del partido fue el del uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien brilló como el gran articulador de la mayoría de las jugadas del Flamengo y fue el encargado de las principales asistencias.

El uruguayo participó en el gol de William Arao, quien abrió el marcador a los 15 minutos de partido, así como en el de Gabriel 'Gabigol', anotado en los primeros minutos de la segunda mitad pero que fue anulado por el VAR.

El Vasco da Gama no se rindió e impuso un fuerte ritmo de juego en la segunda mitad, sobre todo tras la entrada del delantero argentino Maxi López, quien sustituyó a Lucas Santos.

No obstante, los vascaínos no fueron capaces de frenar el ataque rival y el 'Mengao' amplió el marcador a los 82 minutos con Vitinho, quien no decepcionó al entrar como sustituto de Arrascaeta y anotar con precisión el segundo gol del conjunto campeón.

Con el triunfo cosechado este domingo, el Flamengo conquistó su 35? título del Campeonato Carioca y elevó a cuatro el número de copas que lo separan del Fluminense, su principal rival.

Ya en Belo Horizonte, el Cruzeiro conquistó el Campeonato Mineiro después de que empatara en 1-1 con el Atlético Mineiro este sábado.

Tras la victoria por 2-1 en el partido de ida, el equipo comandado por Mano Menezes garantizó el título después de que el delantero Fred, máximo goleador de la competición, igualara el marcador con un gol de penalti a los 79 minutos de encuentro.

Con el resultado, el Cruzeiro levantó por 38? vez la copa del Campeonato Mineiro, conquistado de manera invicta con diez victorias y cinco empates a lo largo de 15 partidos disputados y 37 goles anotados.

Y el Gremio de Porto Alegre, tras un empate 0-0 en la final, se impuso en la definición de penaltis al Internacional y se quedó con el título del estado de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil.

El portero Paulo Victor fue el gran nombre en el terreno de juego, después de que defendiera tres tiros de los colorados y garantizara por 38? vez el título gaucho para el Gremio.