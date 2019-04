Billboard: Gente a la que no le importaba la música latina ahora se interesa

A pocos días de que empiecen los actos y conferencias de la Billboard Latin Music Week en Las Vegas, la vicepresidenta de Billboard, Leila Cobo, dijo a Efeusa que muchas personas que antes no prestaban atención a la música hispana ahora "se están interesando" por ella.

"Mucha gente a la que antes no le importaba la música latina, que no le interesaba quizá en parte también porque no la veía ya que no estaba tan visible, ahora se está interesando", explicó en una entrevista telefónica.

"Entonces, lo más importante para mí es que la música latina se ha vuelto importante, valga la redundancia (...). Todavía no se le da el lugar que merece, la verdad, pero por lo menos se la da un mejor lugar, ya que antes era muy escaso", añadió.

La Billboard Latin Music Week se celebrará la próxima semana en la ciudad del juego, Las Vegas, que se convertirá en el epicentro de la música hispana por unos días.

Así, el martes y el miércoles habrá actos y conferencias con artistas y otros representantes de la industria musical latina, mientras que el jueves tendrá lugar la gala de entrega de los Premios Billboard de la Música Latina.

Cobo, colombiana con una larga carrera en Estados Unidos y que supervisa la parcela latina de la revista Billboard, analizó unos debates y actos en los que intervendrán artistas como Ozuna, Anitta, Wisin y Yandel, Becky G, Kany García, Karol G, Anuel AA, Lele Pons, Gerardo Ortiz o Juan Luis Guerra, quien recibirá el galardón Billboard a la Trayectoria Artística por toda su carrera.

"Creo que la conferencia de este año va a ser mucho de todo lo nuevo pero también de cómo se une a lo tradicional de hacer música, crear canciones y fomentar artistas, porque eso ha cambiado pero, a la vez, no ha cambiado", comentó Cobo.

De esta manera, habrá mesas redondas sobre estrellas femeninas de la escena hispana, compositores de éxitos, el "streaming" (emisión en línea), los festivales de música latina o la evolución de "youtubers" que quieren ser cantantes.

Además de encuentros con artistas específicos como Ozuna o Juan Luis Guerra, Billboard también ha organizado un panel con numerosos familiares de Jenni Rivera aprovechando que este año la fallecida diva habría cumplido medio siglo.

Tras el fenómeno mundial de "Despacito" de Luis Fonsi, Cobo consideró que este tema fue "el tipo de canción que llega una vez cada treinta años", pero insistió en que no fue fruto del azar sino parte de un crecimiento sostenido de la música latina.

"Definitivamente, no fue un fenómeno aislado. Y se necesitó mucho para que se diera. No apareció de la nada. Hubo toda una ola que venía de antes -explicó-. Por ejemplo, yo siempre hablo de "Bailando" (de Enrique Iglesias con Descemer Bueno y Gente De Zona), que fue un 'hit' enorme. Lo que pasa es que cuando 'Bailando' salió no estaba lo del 'streaming' tan establecido".

Con nuevos hitos como ver a artistas como J Balvin presentándose con mayúsculas en Coachella, Cobo también subrayó que cada vez se vea "más y más" a cantantes anglosajones acercándose a los ritmos hispanos, tal y como pasó con el canadiense Drake colaborando en español con el puertorriqueño Bad Bunny en "Mía".

"Cuando un artista estadounidense dice 'yo quiero ir a tu mundo y quiero hacerlo bien', y lo hace desde una posición de respeto y de 'me gusta y por eso lo quiero hacer', me parece maravilloso", dijo al mencionar que ya no solo lo hacen músicos con ascendencia hispana como Cardi B o Selena Gómez.

Por último, Cobo apuntó entre los retos futuros de la música latina que "no se comprometa la calidad" y "abrir el abanico" para que, además del género urbano, se promuevan también otros estilos.

"La música latina es demasiado rica para que se convierta en un solo género", finalizó.