Un novato y sereno Jesús protagonizará fervorosa Pasión de Cristo en México

José Antonio Reyes, un joven de 23 años de apariencia serena y decidida, es el primer seleccionado para ser Jesús de Nazaret en 15 años que no ha interpretado ningún otro papel anteriormente en la representación de la Pasión y Muerte de Cristo en Iztapalapa, en Ciudad de México.

Esta tradición es el evento más importante del año para los casi dos millones de habitantes de habitantes de esta localidad, la más poblada y una de las más pobres de la ciudad, donde cada año recrean de manera cercana las últimas horas de Jesús, incluyendo su arresto, juicio o la última cena.

Y en esta ocasión, 176 años después de la primera representación, José Antonio, a quien sus allegados llaman también "Chuchín" o "Toño", fue elegido en enero para ser el centro de las miradas durante la Semana Santa en su delegación.

En Iztapalapa, Reyes ha crecido y ha entrenado estos meses para poder cargar la cruz y superar las duras condiciones de la procesión.

Para poder ser seleccionados, los aspirantes deben no tener tatuajes ni perforaciones, no estar casados ni tener hijos, además de ser originarios de uno de los ocho barrios de Iztapalapa.

José Antonio, que estudia Ingeniería Geofísica, pasó hasta el segundo filtro junto a otros dos jóvenes, entre los que fue seleccionado para el papel principal con el apoyo de 32 de los 45 votantes del jurado.

Desde entonces el joven ha realizado una intensa preparación "física, mental y espiritual", explicó en entrevista a Efe.

Para prepararse para resistir estas duras jornadas de calor y entrega, el intérprete ha realizado durante meses cuatro horas de ejercicio diarias divididas entre gimnasio y entrenamiento con una cruz de 75 kilogramos (la que llevará este viernes es de 90) y un tronco de 40 kilogramos "para matar la sensibilidad del hombro".

Pero también ha sido fundamental para él prepararse mentalmente, ya que "hay días en los que el cuerpo no da para más pero tienes que prepararte para seguir adelante", explicó a la vez que detalló que ha tenido que aprenderse 50 páginas de texto.

La parte espiritual es básica para cualquiera de los participantes en la función, ya que deben estar conectados con el papel que representan.

Por lo que José Antonio ha ido a misa todos los domingos y se ha encomendado a dios en cada inicio de su entrenamiento diario.

A pesar de lo anterior, el representante de Jesús de Nazaret consideró que "no importa tanto la religión, es más la tradición de Iztapalapa. Aquí los oriundos de los ocho barrios acostumbramos ir a ver la procesión desde muy pequeños".

Además, confiesa, siempre ha sido para él un sueño protagonizar esta jornada en la que "los iztapalapenses desde pequeños" siempre quieren "salir en la representación, ya sea en un papel pequeño o uno protagonista".

La familia de José Antonio se siente muy emocionada y orgullosa de que, después de que en 1930 el bisabuelo del ahora protagonista interpretase a Jesús de Nazaret, vuelva a haber un miembro que sea la estrella de la Semana Santa de este lugar, reconocida en todo el país y tal vez pronto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que está siendo solicitado.

Es por esto que han empleado 40.000 pesos (unos 2.120 dólares) en todo lo necesario para que el joven se parezca lo máximo posible a quien interpreta, además de que pueda sentirse cómodo en unas condiciones extremas.

"Estoy emocionado, no estoy nervioso, para eso nos hemos estado preparando. Si me pongo nervioso no lo disfruto", terminó José Antonio.