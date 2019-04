El León recibe al Atlas en busca de extender récord del fútbol mexicano

El León recibirá el próximo sábado al Atlas en la decimoquinta jornada del Clausura mexicano con el propósito de sumar tres puntos en su estadio y extender a 12 la marca de juegos consecutivos ganados, récord de la liga.

Luego de golear por 0-3 al Puebla el pasado viernes, el León del entrenador Ignacio Ambriz se confirmó como el mejor equipo del campeonato con 11 triunfos, dos empates, una derrota y 35 unidades, tres más que los Tigres UANL, segundos de la clasificación.

Una muestra de la superioridad del conjunto es que exhibe el mejor ataque con 33 goles convertidos y la defensa más segura con nueve recibidos.

Encabezado por el ecuatoriano Ángel Mena, puntero de los anotadores con 12 dianas y con sus líneas equilibradas, el León ya está clasificado a la liguilla y aunque buscará extender su récord, su prioridad es ser campeón, para lo cual deberá mantener su rendimiento en la liguilla, fase decisiva del campeonato.

"Mi labor como entrenador es que tengamos los pies sobre la tierra, no creer que hemos ganado algo. No conseguimos nada aún, sólo romper un récord, no pasa de ahí. Hemos ganados 11 partidos, aunque lo importante es hacer una buena liguilla y eso se logra a base de trabajo", dijo Ambriz hace dos días.

La decimoquinta jornada arrancará mañana cuando el Monterrey, tercero de la clasificación, se meterá en cada del Veracruz, último lugar, descendido y lastimado tras recibir el sábado pasado una goleada de 9-2 ante Pachuca que le costó la salida al entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi.

Además, este viernes el Tijuana, noveno de la tabla, recibirá a los Lobos Buap, decimoterceros, en un duelo entre dos cuadros que buscan entrar a la liguilla.

El sábado, aparte del León-Atlas, el Necaxa recibirá al Pachuca, Cruz Azul a los Pumas UNAM, Tigres UANL a Morelia y Guadalajara al Puebla.

La jornada concluirá el domingo cuando el campeón América visitará a Toluca y Puebla a las Chivas de Guadalajara.

- Partidos de la decimoquinta jornada de Clausura mexicano

19.04: Veracruz-Monterrey y Tijuana-Lobos Buap

20.04: Necaxa-Pachuca, León-Atlas, Cruz Azul-Pumas UNAM, Tigres UANL-Morelia y Guadalajara-Puebla.

21.04: Toluca-América y Santos Laguna-Querétaro.