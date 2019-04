Carlos Acosta considera que hoy hay más diversidad racial en la danza

El cubano Carlos Acosta, el primer artista negro en ser el bailarín principal del Royal Ballet de Londres, asegura a Efe en una entrevista que hoy hay más diversidad racial en las compañías de baile y que la situación "ahora está mucho mejor", aunque considera que hay que seguir luchando.

"Hay directores más modernos, con otra forma de pensar que tienen en mente más la diversidad, de tratar de que sea más diverso el panorama dentro del escenario. Creo que está mejor que cuando mi generación, definitivamente", dijo Acosta, que sufrió el racismo cuando se abría paso en este campo.

"El Royal Ballet ahora tiene más representación (de bailarines negros) que cuando yo llegué y el National Ballet está haciendo mucho también y está aquí Misty Copeland", dijo al referirse a la primera afroamericana en ser primera bailarina del prestigioso American Ballet Theater, en sus 75 años de historia, con sede en Nueva York.

El premiado bailarín, que en 2018 recibió el Queen Elizabeth II Coronation Award, que otorga la Real Academia de la Danza del Reino Unido a las figuras más influyentes de la danza actual, le tocó derribar muros.

No sólo fue el primer bailarín negro del Royal Ballet sino también el primer negro que interpretó un 'Romeo' con esa compañía londinense, con la que estuvo más de 16 años.

"Eso está bien", dice durante su visita a Nueva York para la presentación del documental "Yuli" sobre su vida, que protagoniza, y que está inspirado en el libro de Acosta "No mires atrás".

Este documental cerró este martes el Festival de Cine de La Habana de Nueva York.

Pero aclara: "Lo que me pasó a mí no es una cuestión para celebrar. No estoy orgulloso de ser el primer negro, lo que me hace es estar triste porque no debería haber sido yo (el primero)".

"Sé que había muchos mestizos, negros, mulatos antes que yo, que me influyeron y que nunca llegaron (a ser bailarines principales). Me tocó a mí pero hubo muchos talentos cuyas carreras fueron vedadas, obstaculizadas", dice el conocido como 'el dios negro del ballet cubano'.

Acosta, de 45 años, reflexiona que "el ser humano es muy complicado" y expresa su deseo de que el racismo camine "en línea ascendente hacia la erradicación porque a veces esos problemas pueden ser cíclicos".

"El racismo existe, existió y quizás, probablemente siga existiendo, por eso hay que seguir empujando para que haya igualdad de posibilidades que todos merecemos", argumenta quien ha asegurado que el arte cambió su vida.

De acuerdo con el también coreógrafo, que también tuvo que luchar duro debido a su origen humilde para abrirse paso, el racismo es un tema del que hay que hablar y decir lo que sucede.

Sin embargo, advierte, el ballet no es una cuestión de raza "sino de posibilidades, que es otra cosa. Se trata de que si eres un bailarín negro, chino o latino y tienes el talento de convencer de que puedes ser Romeo", dice, entonces: "no me juzgues" por las apariencias.

Tampoco se trata -asegura- de resolver el tema del racismo imponiendo una cuota "porque eso es un error", sino con talento, de que no se cierren puertas "sin darte una oportunidad".

El artista aseguró además a Efe que si se colocara en un baúl la vida del chico que nació y creció en el pueblo cubano de Los Pinos, se "encontrarían cosas que nadie puede creer, lo imposible, lo impensable. Tenía todo en mi contra para fracasar, pero todo desemboca en el ser humano que soy ahora".

"He sacado conclusiones contundentes: lo que más me ha salvado son los orígenes humildes que tuve porque agradezco, le doy valor a las cosas. hay mucha gente que no agradece, que no valora", experiencias que asegura le hicieron más fuerte y le dieron estabilidad.

"Sea lo que sea, le doy pa'lante", afirmó.

Acosta asumirá el próximo año la dirección del Royal Ballet de Birmingham (Inglaterra), convirtiéndose en el primer negro, latino y no británico en dirigirlo, y a partir de mayo comenzará a reunirse con el personal para conocerlo.