El cofundador de Twitter eliminaría los "like" de la red social

El cofundador de Twitter Jack Dorsey afirmó este martes que si tuviese que reinventar la red social no daría tanta importancia al número de seguidores o de "likes" (Me gusta) porque no son una "saludable contribución" a la plataforma.

"Si tuviera que empezar el servicio de nuevo, probablemente no pondría tanto énfasis en el número de seguidores. No pondría tanto énfasis en el número de 'likes'. No creo ni siquiera que crearía el 'like' porque no aflora lo que creemos ahora que es lo más importante, la saludable contribución a la red", opinó.

Dorsey, que participó en la conferencia TED2019 que se celebra en Vancouver (Canadá), añadió que los cuatro indicadores cuantificables de la salud de la conversación son atención compartida, realidad compartida, receptividad y variedad de la perspectiva.

Según el empresario, si estos cuatro indicadores aumentan "la conversación es cada vez más saludable".

"Nuestro propósito es servir a la conversación pública y hemos visto cómo ha sido atacada. Hemos visto abusos, acoso, manipulación, coordinación automática y humana, desinformación. Lo que más me preocupa es nuestra capacidad para responder de una forma sistemática", dijo Dorsey en otro momento.

"Es una situación bastante terrible cuando utilizas un servicio donde, idealmente, quieres aprender algo del mundo y pasas la mayoría del tiempo denunciando abusos y siendo acosado", continuó.

Para el confundador de Twitter y fundador de Square , una compañía de pagos electrónicos, es necesario tiempo para responder a las amenazas a la democracia que suponen algunos usuarios de la red.

Dorsey señaló que los cambios que se realicen a Twitter "tienen que durar" y que para ello hay que "cuestionar cómo el sistema funciona" y "lo que es necesario para el mundo de hoy".

"La rapidez no va a lograr el objetivo: es concentración, priorización; es entender los fundamentos de la red y construir un marco que crezca y que sea resiliente al cambio".

De cara al futuro, Dorsey afirmó que está dispuesto a sacrificar el tiempo que los usuarios pasan en Twitter a cambio de que la relación sea más reflexiva.

"Más relevancia significa menos tiempo en el servicio y eso no es un problema", declaró para reconocer a continuación que el objetivo actual de su empresa es la relativa al uso diario.