Las claves del éxito laboral, según mujeres en puestos sénior en EEUU

Las mujeres en puestos sénior en organizaciones y empresas en Estados Unidos consideran que en su carrera ha sido esencial contar con una mentora para ascender en su carrera profesional, además de haber tomado decisiones no convencionales y tener determinación, adaptabilidad y confianza.

Así lo recoge una encuesta de la aseguradora médica estadounidense Cigna difundido este martes, y según el cual, el 70 % de las mujeres sostiene que su éxito profesional fue posible por el madrinazgo de otras mujeres líderes.

El porcentaje sube al 82 % en el caso de las empresarias líderes latinas, según el estudio, elaborado por la firma Edelman y en el que fueron consultadas 1.000 mujeres por internet.

La encuesta se centró en "empresarias líderes", mayores de 30 años, con título universitario y que tras al menos diez años de experiencia ocupan un puesto sénior de liderazgo o de administración en empresas u organizaciones.

El documento revela que el 94 % de las encuestadas ha tenido a lo largo de su carrera al menos una mentora.

Asimismo, apunta que un 76 % de estas profesionales sénior actualmente amadrinan a otra mujer, un porcentaje que en el caso de las mujeres latinas se eleva al 85 %.

El estudio también destaca que muchas mujeres líderes atribuyen su éxito a decisiones no convencionales, incluso "sorpresivas", además de a la determinación, la adaptabilidad y la confianza, así como a la disposición a salir de la zona de confort.

Estas profesionales animan a las nuevas generaciones a buscar caminos profesionales "menos esperados", a diversificar sus habilidades y a evolucionar con más celeridad a medida que surgen nuevas tecnologías, oportunidades y nuevas situaciones.

En concreto, el 81 por ciento de estas mujeres considera que "la progresión de la carrera no es ni debería estar pensada como algo lineal" y, de hecho, el 79 % han llevado a cabo cambios no tradicionales como aceptar "el trabajo menos glamuroso", aunque no especifica a qué se refiere este concepto.

De hecho, el 86 % de las encuestadas opina que su actual posición y sus habilidades responden a los cambios profesionales realizados a lo largo de su carrera.

El 80 % de las milenials encuestadas consideran importante para la progresión tener experiencias en distintas industrias, un porcentaje que se reduce al 72 por ciento en caso de la generación nacida durante y después de la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, el 86 por ciento de las trabajadoras encuestadas recomiendan tanto trabajar en puestos en los que se requieren otras habilidades distintas a las aprendidas como pasarse a otro sector.

Un total de 990 encuestadas consideran esencial la capacidad de adaptación como un elemento clave para la progresión profesional. Asimismo, el 98 % piensa que la determinación y un gran deseo de tener éxito es importante y el 80 % opina que la confianza es esencial en el éxito de las mujeres líderes.

En este aspecto, el 73 % de las participantes en el cuestionario apunta como esencial conocer las propias fortalezas, frente a un 63 % que ve importante ser consciente de la propia autoestima y un 62 por ciento que destaca la relevancia de tener valentía para hablar.

El relativo consenso que las mujeres líderes mantienen en estos aspectos se diluye, no obstante, cuando se trata de valorar las opciones a la hora de un cambio en el trabajo.

Cuando se trata de movimientos en la carrera profesional, el 45 % considera su familia o a ellas mismas, el 45 % tiene en cuenta el trabajo y la conciliación laboral, el 41 % sopesa las nuevas habilidades y un 40 % el hecho de que suponga un reto personal.

A la hora de aceptar un nuevo puesto, el salario y los beneficios es lo primordial para el 75 % de las encuestadas, por delante del trabajo y la conciliación laboral (un 61 %), el reto intelectual (un 54 %), un entorno con compañeros inteligentes (un 52 %), una nueva experiencia (un 50 %).