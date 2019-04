Orquesta Camerata de P.Rico presentará concierto de musicales el 19 de mayo

La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico presentará el próximo 19 de mayo en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) el "Broadway Hits Concert 2019", en el que interpretará temas de varios musicales, entre ellos, los estrenos de "A Star is Born" y "Mamma Mia!".

Según informó hoy en un comunicado de prensa el director de la Orquesta Camerata, Emanuel Olivieri, el repertorio incluirá otros estrenos de los musicales de "Mary Poppins", "La La Land", "Wicked" y "Annie", así como "Hamilton", "The Greatest Showman", "Phantom of the Opera", "West Side Story" y "The Wizard of Oz".

"Este es sin duda nuestro concierto más popular", afirmó Olivieri, quien indicó que la edición del año pasado se vendió por completo varios meses antes de la presentación.

"Este es el tercer año que presentamos el Broadway Concert, y es siempre es un reto para los cantantes y la orquesta, porque el repertorio abarca gran variedad de estilos: Tin Pan Alley, cabaret, swing jazz, rock, pop y hasta ópera", agregó.

El también profesor del Conservatorio de Música y violinista principal de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico sostuvo que como costumbre, el público podrá participar en tarima en un karaoke con la orquesta.

La voces de la orquesta la integrarán Christian Laguna, Ana Deseda, Camila Otero, JoAnne Herrero y Ricardo Rosado, quienes interpretarán más de 30 canciones.

El grupo de voces tendrá el apoyo de la Coral Lírica de Puerto Rico y del Coro Juvenil 100 x 35.

Además, un grupo de ocho bailarines, dirigido por el coreógrafo Carlos Delgado, añadirá su energía al escenario.

En total habrá más de cuarenta artistas en escena.

La Orquesta Camerata Filarmónica de Puerto Rico realiza una serie anual de conciertos dedicados a la música de cine, Broadway, videojuegos, anime y otros repertorios temáticos, con el fin de llevar el sonido orquestal a un público más amplio.

Igualmente, la orquesta está formada por jóvenes músicos profesionales y destacados profesores del Conservatorio de Música de Puerto Rico y de las diversas escuelas libres de música de la isla.