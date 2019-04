Luka Doncic: "No esperaba jugar tan bien, pero sabía que podía jugar aquí"

El escolta de los Dallas Mavericks Luka Doncic no esperaba "jugar tan bien" en su primera temporada en la NBA , una campaña en la que ha liderado a la franquicia tejana.

"Es diferente el baloncesto que juegas en Euroliga al de aquí, pero, ?sabes?, siempre soñé con jugar en la NBA y estoy muy contento de haber venido", declaró el esloveno en declaraciones a la NBA.

Doncic es junto al base de los Atlanta Hawks Trae Young el favorito para llevarse el premio al "Rookie del año", galardón que premia al mejor jugador de primer año de toda la NBA.

"Obviamente quiero ganarlo, pero honestamente, no me importa. Me vuelvo a mi casa y voy a apagar todas mis redes sociales, no van a encontrarme", afirmó.

Luka ha promediado 21,2 puntos por partido, 7,8 rebotes y 6 asistencias, números más propios de un jugador ya asentado en la liga que de un joven con tan solo 24 años.

"Perder tantos partidos ha sido duro, pero me di cuenta de que va a ser así este año, pero el que viene va a ser diferente. Como dijimos, estamos construyendo algo especial y sé que el año que viene será otra historia", añadió el escolta.

Dallas Mavericks tiene una de las plantillas con mayor progresión de toda la liga y espera que su proyecto de juntar a Doncic y Porzingis les devuelva a los 'playoffs' la próxima campaña.

El equipo ha vivido un momento para la historia con la retirada del baloncesto profesional de todo un icono, el ala-pivot alemán Dirk Nowitzki, ganador de un anillo de la NBA.

"Es una leyenda del baloncesto, cambió el juego, cambió la liga. Es un líder nato y le encanta jugar a esto, hay muchas cosas que aprendí de él", destacó acerca del alemán.

Luka también se acuerda de sus inicios, de la que para él siempre será "su casa", el Real Madrid , club que le vio nacer y con el que ganó una Euroliga, una Copa Intercontinental, tres Ligas ACB y dos Copas del Rey.

"Yo siempre me mantengo al día del Madrid, siempre estoy pendiente, intento ver por la tele todos los partidos. Lo que tuvimos en Madrid fue algo especial, sobre todo ganar esa Euroliga, son un grupo genial", señaló el campeón del último Europeo con Eslovenia.