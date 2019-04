Artista concluye estatua de César Chávez que aun no logra ser levantada

El artista Luis Mena concluyó ya la estatua de bronce del fallecido líder sindical César Chávez pero las autoridades aun no lo colocan en el emplazamiento previsto, en lo que el autor considera se debe a una "premeditada lentitud".

"Andan muy lentos, no se mueven, ya exhibimos la escultura al público este fin de semana y lo consideramos el primer 'round' para poner presión a las autoridades e instauren la primer estatua de Chávez en Tucson", expresó este domingo Mena a Efe.

El artista fue seleccionado en la convocatoria del Consejo de Arte de Tucson Pima (TPAC, por sus siglas en inglés) para liderar la creación de una estatua del fallecido líder campesino, un proyecto que ya desde el año pasado mereció las críticas de Mena por las largas que recibía y no dudó en señalar que incluso había "racismo" de por medio.

La estatua en bronce de ocho pies de altura, donde la imagen del líder sostiene unas uvas y carga un rosario, ha merecido un desembolso de casi medio millón de dólares de la ciudad y está planeada para que sea ubicada en la intersección conocida como "Five Points", en el cruce de las avenidas 6 y Stone, y la calle 18.

Mena, uno de los muralistas y escultores más reconocidos en Tucson, dijo que el proyecto quiere celebrar la originalidad y unión de los vecindarios Barrio Viejo, Barrio Santa Rosa, Barrio Santa Rita y el vecindario de Armory Park.

Pedro Gonzales, líder comunitario de Barrio Viejo, comentó a Efe que buscan presionar para avanzar con este proyecto que fue aprobado en 2014 por las autoridades locales, a las que ahora ve con "poca disponibilidad" para una iniciativa que, dijo, tenía que estar concluida en diciembre de 2017.

"Ya le preguntamos a la administrador de la ciudad de Tucson si lo que quieren es matar el proyecto. Los planos han tenido que ser aprobados tantas veces", señaló.

En agosto del año pasado, Jesse Soto, uno de los encargados del proyecto por parte de la Ciudad de Tucson, dijo a Efe que en ese entonces no se había otorgado parte del presupuesto al artista debido a que no se ha cumplido con las entregas de la obra.

"La parte más importante, que son el arquitecto y el ingeniero, que fueron contratados por Mena, no han cumplido su trabajo. La culpa no es de nosotros, no le estamos deteniendo el dinero por ser latino, pero hasta que entregue su trabajo no le pagaremos", comentó el también gerente de Transporte de Tucson.