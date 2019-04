Pol, satisfecho, pues es "la mejor posición jamás vista de KTM"

El español Pol Espargaró (KTM RC 16) consiguió la quinta posición de entrenamientos para el Gran Premio de Las Américas, su mejor resultado con KTM y por ello estaba más que satisfecho pues "es la mejor posición jamás vista para KTM y mañana vamos a poder disfrutar en la salida viendo el semáforo más cerca".

"La calificación ha sido muy difícil, porque hacía mucho viento y no habíamos podido rodar por la mañana y era un poco salir a ciegas pero he visto a Maverick -Viñales-, y me he pegado detrás, que iba como un cohete y he podido seguirle y así me ha salido una muy buena vuelta", explicó Pol Espargaró, quien ya el año pasado consiguió ser sexto en los entrenamientos de la Comunidad Valenciana.

"No podemos aspirar a muchas más cosas, no podemos aspirar a ser quintos una carrera a no ser que pase algo, como en Valencia, hay que ser honestos, por eso este tipo de momentos son únicos y se tienen que disfrutar como lo hemos hecho, porque es complicado que se repita", reconoció el pequeño de los hermanos Espargaró, quien recordó que respecto al año pasado mejoraron en más de 2,5 segundos.

Y ya en cuanto a estrategia de carrera, Pol Espargaró explicó que la KTM sale muy bien pero "habrá que estar tranquilo al principio y no salir atacado, porque es muy fácil cometer un error con estos pilotos tan rápidos de delante".