Bolivia presume de "solvencia económica" frente a la desaceleración regional

El ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, defendió hoy en una entrevista con Efe el modelo económico del país, que lo ha llevado a tener una "solvencia económica" relevante en un momento en el que Latinoamérica vive una desaceleración generalizada.

"Nuestro modelo destaca porque estamos mostrando una solvencia económica y unos resultados sociales que muchos países que tienen más ingresos que nosotros y con economías mucho más grandes quisieran tener", dijo Arce en la Embajada de Bolivia en Washington, donde se encuentra para participar en la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El ministro, que llegó a la entrevista con un pin del Che Guevara con la bandera boliviana en la solapa de su traje, aseguró que el caso de Bolivia es "el resultado empírico y objetivo de que es posible implementar otro tipo de políticas" en Latinoamérica para obtener buenos resultados.

En sus proyecciones presentadas este martes, el FMI pronosticó que la economía boliviana crecerá un 4 % este año y un 3,9 % en 2020, ambos ritmos por encima de la media de la región, que avanzará un 1,4 % en 2019.

"No tenemos problemas de inflación y tenemos la tasa más alta de crecimiento en la región: es posible manejar un proyecto económico teniendo en cuenta la parte social", insistió.

Bolivia, un país antes conocido por la explotación y exportación de los sectores mineros y gasíferos, es ahora una economía "mucho más diversificada" gracias al programa que ha impulsado la cartera de Arce.

Actualmente, la minería y los hidrocarburos representan el 5 % y el 7 %, respectivamente, del total del PIB nacional, mientras que el aporte de la industria a la economía supera el 18 %.

Otros sectores, como la agricultura, la construcción y la industria financiera, también juegan un rol importante en el desarrollo de ese país sudamericano.

Sin embargo, Arce tiene como objetivo potenciar el turismo en Bolivia a través de un "agresivo" programa para atraer turistas.

"Somos un país que tiene llanos, valles, altiplano... Muchos atractivos turísticos que Bolivia nunca antes los ha utilizado", consideró.

A lo largo de la entrevista, Arce describió el modelo económico de Bolivia como "la antítesis del modelo neoliberal", ya que, al contrario que los "teóricos capitalistas", La Paz aboga porque sea el Estado el encargado de controlar los recursos naturales e impulsar el proceso de distribución de los ingresos.

Por otro lado, el titular de Economía se mostró orgulloso de haber reducido los índices de pobreza del país "haciendo a los pobres más ricos".

Según datos del Banco Mundial, el 61 % de la población boliviana tiene actualmente ingresos medios, frente al 70 % que vivía en niveles de pobreza cuando el presidente Evo Morales llegó al poder en 2006.

Morales es el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, desde 2006, y aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, tras determinar el Tribunal Constitucional del país que tiene derecho a una reelección indefinida.

No obstante, Arce aseveró que Morales no pretende presentarse otra vez en 2025 y no cerró la puerta a que sea él mismo quién tome el relevo al frente del Ejecutivo boliviano al ser preguntado al respecto.

"En nuestro Gobierno uno no se postula, es el pueblo quién elige quién va ser el candidato. (...) Nosotros siempre somos soldados del proceso", puntualizó Arce, considerado por los medios internacionales como "el secreto del éxito" de Evo Morales.