López Obrador dice que a México le conviene no reabrir negociación del T-MEC

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que a su país le conviene no reabrir la negociación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que está pendiente de su ratificación.

"Nos conviene mantener este tratado y que no se dé ningún pretexto para que se reabra la negociación", dijo el mandatario en rueda de prensa ante las dudas sobre si el Congreso estadounidense ratificará este tratado cuya negociación se cerró el 30 de noviembre.

Aunque el mandatario mexicano señaló que los legisladores tienen "autonomía", se mostró convencido de que el Senado de México ratificará el T-MEC y pidió lo mismo al Legislativo estadounidense.

"Independientemente de la correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos, nosotros queremos cumplir para que el Gobierno de Estados Unidos cumpla y se termine este proceso de negociación del tratado", expresó.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, se inició la renegociación del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Gobierno mexicano estaba entonces presidido por Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien logró cerrar la negociación en el último día de su mandato con el beneplácito de López Obrador, quien por esas fechas era presidente electo.

"No fuimos un obstáculo cuando se renegoció el tratado", recordó López Obrador, presidente desde el pasado 1 de diciembre, quien señaló que le "importa mucho mantener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos".

La única injerencia que tuvo el izquierdista en la renegociación fue la inclusión de "dos párrafos que reafirman el derecho de México a manejar sus recursos naturales con autoridad y soberanía", contó.

De esta manera, dijo, se pudo cambiar un capítulo en energía del convenio comercial que no convencía al mandatario.

En su conferencia en el Palacio Nacional, el presidente mexicano se mostró favorable a extremar la "transparencia" de las decisiones de Gobierno y matizó sus palabras del miércoles, cuando pidió al periódico Reforma revelar quién le filtró la carta enviada al rey Felipe VI de España en la que exigía disculpas por la conquista.

"Si el Reforma no quiere revelarlo, no pasa nada, no hay problemas. Solo digo que la transparencia debe ser circular", dijo el presidente.

Y añadió que "sería interesante" saber si el Gobierno español filtró la carta al periódico: "Tendría una connotación distinta cómo un gobierno extranjero filtra una carta a un periódico mexicano".

Por otro lado, López Obrador anunció que pronto presentará un plan para erradicar la corrupción de las aduanas mexicanas, tras constatar desvíos millonarios por parte de funcionarios en la aduana de Manzanillo, en el occidental estado de Colima.

"Se van a retirar todos estos funcionarios, tenemos muy malos reportes de la aduana de Manzanillo. Se va a limpiar por completo la aduana de Manzanillo y vamos a limpiar de corrupción las aduanas", aseveró.

El también líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) avisó a los servidores públicos corruptos que "si se aferran pensando que se van a colar, no lo van a lograr".

Y mientras golpeaba con el puño al atril presidencial, el López Obrador dijo: "toc, toc, toc, toc. Hay que tocarles la puerta. Se acabó la corrupción y la impunidad".