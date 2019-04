Museo del Barrio celebra cinco décadas con exhibición que repasa su historia

Una mujer camina delante de la instalación "Isabel la Católica" (c) del artista puertorriqueño Pepón Osorio, durante una visita este miércoles a la exposición "Culture and the People: El Museo del Barrio, 1969-2019" en el Museo del Barrio en Nueva York. El Museo del Barrio, el más antiguo de EE.UU. dedicado al arte latino, celebra medio siglo de vida en Nueva York con muchos retos y la exposición "Culture and the People: El Museo del Barrio, 1969-2019" que cuenta la historia de la institución, fundada por activistas y educadores puertorriqueños. EFE