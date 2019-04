Presentación de Ednita Nazario dará "mayor vida" al Teatro Universidad P.Rico

El director ejecutivo interino del Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), campus de Río Piedras (San Juan), Rafael Chaves Otero, afirmó hoy que la presentación ofrecerá el próximo 18 de mayo la cantante puertorriqueña Ednita Nazario, le dará "mayor vida" a la histórica sala.

"Nuestro compromiso con darle vida a este teatro es inquebrantable, queremos resaltar y proyectar lo mejor de él", afirmó Chaves Otero en un comunicado de prensa sobre la presentación de la artista boricua en el renovado teatro.

"Quién mejor que Ednita Nazario, una artista tan querida y admirada para que nos ayude a levantar fondos para nuestras próximas producciones", enfatizó Chaves Otero.

El dinero recaudado en el espectáculo musical de Nazario, el segundo de la temporada del Teatro de la UPR, será para apoyar las producciones en la sala sanjuanera.

La primera presentación musical de la temporada estuvo a cargo de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico el 18 de marzo pasado.

Se espera que Nazario presente un concierto único y especial en el prestigioso teatro, al interpretar algunos de sus éxitos, como "No Te Mentía", "Tú Sabes Bien", "Sobrevivo" y "Ya no me duele tanto".

Originalmente, la sala de teatro se estrenaría con la puesta en escena del musical "Hamilton", del dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda.

Sin embargo, debido a una amenaza de manifestaciones por parte de sindicalistas de la UPR, la producción de "Hamilton" decidió trasladar la obra al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce (San Juan).