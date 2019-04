3-2. Inter, con dos goles de Guerrero, vence a Palestino y se mete en octavos

Paolo Guerrero de Internacional celebra un gol este martes, durante un partido del torneo brasileño entre Internacional de Porto Alegre y el Caixias, en el estadio Beira-Río de Porto Alegre (Brasil). Guerrero, de 35 años, no compite profesionalmente desde el Mundial de Rusia 2018, que consiguió disputar gracias a un recurso aceptado por un tribunal deportivo. El jugador, por lo mismo, no ha podido debutar con el Internacional, que anunció su contratación el 15 de agosto del año pasado luego de que el Flamengo no le renovara el contrato. EFE