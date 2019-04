López Obrador anuncia creación del Instituto Nacional de Salud de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este martes la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el cual buscará sustituir el actual Seguro Popular.

Durante el lanzamiento de la Comisión de Alto Nivel "Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata", en la Ciudad de México, el mandatario señaló que esto forma parte de la reestructuración del sistema de salud del país latinoamericano.

"Vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro", señaló durante el acto realizado en la capital.

Explicó que esta nueva dependencia otorgará servicios de salud a los 60 millones de mexicanos que hasta hoy no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

López Obrador señaló que el sistema de salud que recibió de gobiernos anteriores "estaba en ruinas" y aseguró que en los últimos tiempos, al igual que la educación, se apostó por poner a la salud "al mercado, como mercancía".

Aseguró que las administraciones pasadas se "esmeraron en destruir al sector" pues la Secretaría de Salud quedó sólo como una dependencia normativa.

"Quedó solo como una entidad normativa que maneja de manera directa ocho hospitales. Toda la infraestructura de salud, el primer nivel se pasó a los estados, lo mismo el manejo de los hospitales públicos", indicó.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla en su rueda de prensa matutina este martes, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE

Por ello, dijo, se buscará federalizar el sistema de salud para apoyar especialmente a la población no asegurada, pues para ellos se había creado el Seguro Popular "que, en la práctica, ni es seguro ni es popular".

Criticó el primer nivel de atención de salud mexicano el cual dijo no funciona eficientemente pues no "no hay médicos suficientes, es muy deficiente la atención y no tenemos médicos".

Advirtió que su compromiso es concluir su administración, en 2024, con una cobertura de salud y medicamentos gratuitos, y reiteró que México no obedecerá la agenda impuesta desde los organismos internacionales.

"Por eso vamos a garantizar el derecho a la salud, sin hacer caso a la agenda que han impuesto desde el extranjero, me refiero a las llamadas reformas estructurales, a las recetas que han ordenado aplicar en nuestros países", indicó.

Durante la presentación del informe, México firmó la Declaración de Intención para la Adhesión de México al Fondo Rotatorio de Vacunas y Fondo Estratégico de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Ambos fondos son mecanismos que tiene el organismo mediante el cual los países pueden negociar precios más baratos en mercado internacional de vacunas y medicamentos de calidad