La OEA reconoce a un enviado de Guaidó hasta que haya elecciones en Venezuela

La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció hoy a Gustavo Tarre como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), dirigida por el líder opositor Juan Guaidó, hasta que haya elecciones en el país caribeño.

La resolución, que rebaja el tono de lo que se pretendía aprobar, recibió el aval de 18 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962); mientras que nueve naciones votaron en contra, seis se abstuvieron y la misión de Belice estuvo ausente.

En un principio, la iniciativa buscaba reconocer a un enviado de Guaidó como embajador del Estado de Venezuela, pero la resolución incluyó a última hora una enmienda de Jamaica y acabó simplemente reconociendo a Tarre como representante de la AN, presidida por Guaidó y controlada por la oposición.

Una fuente diplomática explicó a Efe que los siete países que habían impulsado la resolución (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Paraguay, Perú y Colombia) necesitaban a Jamaica para aprobar la iniciativa y, por eso, acabaron aceptando los cambios propuestos por esta nación, que suele abstenerse en las votaciones contra Maduro.

Los 18 países que votaron a favor fueron Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU. y Guatemala.

En concreto, el texto resuelve "aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo".

Justo antes de que se aprobara la resolución, el embajador de México, Jorge Lomonaco, tomó la palabra para preguntar por su significado: "?Cómo va a funcionar esto? ?Va a haber dos sillas?"

Lomonaco cuestionó la capacidad del Consejo Permanente de la OEA para reconocer a un enviado del Legislativo como embajador ante el organismo, puesto que los representantes siempre son nombrados por el Ejecutivo.

"Me pregunto si esto sentará un precedente para que el poder judicial mexicano o el poder legislativo mexicano envíen representantes a la OEA, además del poder ejecutivo. O dado que somos una federación, los 32 estados que conforman la federación", argumentó Lomonaco, cuyo Gobierno ha abogado por el diálogo para superar la crisis venezolana.

Varios países, incluidos México, Uruguay y El Salvador, pidieron que se agregue una nota a pie de página en la resolución para dejar claro que ellos no obedecerán esa decisión.

Por su parte, los diplomáticos fieles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, defendieron que la silla de Venezuela en la OEA les pertenece hasta el 27 de abril, momento en el que se consumará la solicitud que hizo su Gobierno hace dos años y que, por cuestiones procedimentales, solo puede hacerse efectiva este mes.

"La silla de Venezuela no está vacía, yo soy la representante de Venezuela y no hay vacante (...) No pueden intervenir en la conformación de mi delegación", dijo una de las representantes venezolanas ante la OEA, Asbina Ixchel Marin Sevilla.

Sin embargo, mañana a las 9.30 (13.30 GMT), Tarre presentará sus cartas credenciales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces más críticas contra Maduro.

En declaraciones a la prensa, Tarre consideró que su reconocimiento es un "paso más" en el fin de la "usurpación" que, a su juicio, Maduro hace de la Presidencia desde que volvió a asumir el cargo el 10 de enero, fruto de unas elecciones cuestionadas por parte de la comunidad internacional.

"Esto es un paso más en lo que va a ser el cese de la usurpación en Caracas, la transición y la convocatoria de elecciones", aseveró.

Tarre y los representantes de otros países, como EE.UU. y Colombia, consideran que no hay lugar para la ambigüedad y que él es el representante de Venezuela ante el organismo, puesto que el 10 de enero la OEA no reconoció la toma de posesión de Maduro como presidente de Venezuela.

Al respecto, el embajador de EE.UU., Carlos Trujillo, subrayó: "La Asamblea Nacional es el único órgano democrático en Venezuela y, por ser democrática, ellos tienen derecho de nombrar a su representante ante la OEA", dijo.

La OEA declaró el 10 de enero ilegítima la toma de posesión de Maduro, pero no ha aprobado ninguna resolución que específicamente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela.

De manera bilateral, la mayor parte de los países del organismo han reconocido como presidente interino de Venezuela a Guaidó, que también ha recibido el respaldo de Almagro.