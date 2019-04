Alertan ante incendios forestales en época de sequía en sur y suroeste P.Rico

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Alberto Cruz, exhortó hoy a la ciudadanía a tomar las debidas precauciones para evitar daños a sus residencias ante los posibles incendios que podrían originarse en pastizales por la sequía en el área sur y suroeste de la isla.

"Hay que estar alerta. Las zonas sur y suroeste de Puerto Rico se encuentran bajo aviso constante de bandera roja por no estar recibiendo la precipitación necesaria de lluvia al tener el combustible vegetal extremadamente seco y con un clima que propicia el comportamiento de estos incendios constantemente", explicó.

Cruz mencionó que los meses de marzo y abril suelen ser de mucha sequía y con potencial de entrar en una temporada severa de incendios forestales.

"En el Negociado estamos listos para atender cualquier situación que se presente. A su vez, exhortamos a los ciudadanos a mantenerse atentos ante estos incendios y tomar las medidas correspondientes para evitar o protegerse de un fuego", enfatizó.

Ante la alerta, Cruz recomendó a la ciudadanía a que sean precavidos, ya que los suelos, el viento y la vegetación permanecen muy secos, lo que provoca que aumenten las probabilidades de que un fuego se propague rápidamente.

Asimismo, otras medidas preventivas que recomendó la agencia a la población es que no lance basura en las carreteras o zonas boscosas, mantener limpio los alrededores de los patios, no lanzar colillas de cigarrillos al suelo y no hacer fogatas u otros elementos que puedan generar fuego.

A su vez, recomendaron vigilar las velas y electrodomésticos cuando estén en uso.

Para reportar cualquier emergencia relacionada con un incendio, la agencia recomendó a la población llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 o enviar un mensaje de texto para activar los recursos necesarios.