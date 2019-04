Zoe Saldaña: "Me gusta cuando la animación no subestima a los niños"

Tras surcar el espacio con "Star Trek", la exuberante Pandora con "Avatar" y las viñetas de superhéroes con Marvel, Zoe Saldaña desembarca ahora en la aventura en "stop motion" de "Missing Link", un filme de animación con el que defendió un cine respetuoso y estimulante para los más pequeños.

"Me gusta cuando la animación no subestima la inteligencia de un niño (...), cuando muestra las complejidades de la vida", explicó a Efe la actriz de raíces dominicanas y puertorriqueñas.

"Los niños afrontan muchas adversidades: cuando pierden a un pariente, cuando están solos, cuando son huérfanos, cuando los están agobiando en la escuela, cuando tienen una incapacidad física... Sufren mucho y que nosotros no interpretemos ese sufrimiento de una manera crítica es ofensivo para ellos", aseguró.

Saldaña (Passaic, Nueva Jersey, 1978) presta su voz a la versión original de "Missing Link", película que llega este fin de semana a Estados Unidos y cuyo doblaje también incluye a Hugh Jackman y Zach Galifianakis.

En este largometraje, Sir Lionel Frost, un elegante y tenaz aventurero británico, recibe una carta de una misteriosa criatura que parece ser el eslabón perdido de la humanidad.

Con referentes como "Indiana Jones" o Julio Verne en su hoja de ruta, la clave de "Missing Link" reside en el "stop motion": una técnica que une fotografías con diminutas modificaciones entre ellas para aparentar la sensación de movimiento.

En esta obsesión por la meticulosidad y la paciencia elevadas al infinito se ha especializado Laika Studios, la compañía responsable de joyas como "Coraline" (2009) o "Kubo and the Two Strings" (2016).

"Este tipo de arte de animación es algo como que ya no existe si no fuera por Laika. Se han dado a la misión, no la tarea, de no permitir que esto muera", indicó la actriz.

"Es ese tipo de estudio donde trabajan artesanos. Y el trato que tienes con ellos es bien diferente al trato que tendrías con cualquier otro estudio, que a veces se siente como una carnicería", bromeó.

Saldaña se encarga en "Missing Link" de Adelina Fortnight, una mujer latina, viuda, sensata y muy independiente que pone el contrapunto al orgullo de Sir Lionel Frost y la chiflada bondad de Mr. Link.

Pese a ser un rol animado, la intérprete subrayó su fiel acercamiento al mundo hispano: "Reconozco sus tratos en todas las mujeres que me han criado".

"La mujer latina que yo conozco, la que me ha criado a mí, y la que veo en telenovelas no es la misma. Adelina para mí es algo más familiar. Es una señora que ha tenido que empezar de nuevo dos veces. Primeramente, en un mundo nuevo (como inmigrante); y después, como persona solitaria porque ha perdido a su pareja", indicó.

A pocas semanas de que se estrene "Avengers: Endgame", Saldaña, cuyo personaje Gamora murió a manos de su padre Thanos en "Avengers: Infinity War" (2018), recuerda todavía el cariño con el que los fans despidieron a su papel.

"En el estreno, la niña de la mánager de un actor, que tendría unos doce o trece años, estaba sentada como a dos filas de mí. Cuando a Gamora la tiran por el precipicio, la niña gritó con un llanto y la mamá la tuvo que parar y sacar. Yo me quité los zapatos y salí (...). La abracé, le dije un secreto y ya se pudo calmar", contó.

La actriz también defendió, junto al reparto de "Guardians of the Galaxy", que Disney recuperara al director James Gunn , después de que fuera despedido de esta saga por unos antiguos y polémicos tuits.

"Disney hizo lo que era correcto (readmitiéndolo). Actuaron impulsivamente y fue una cosa con la que, siendo una organización tan grande que crea contenido para los jóvenes, mandaron un mensaje muy definitivo, de juicio, de cálculo y de castigo, a una persona que legalmente no estaba bajo ninguna investigación. Eso fue lo que yo critique", argumentó.

Por ello, se mostró satisfecha de que los jóvenes hayan recibido finalmente la idea de que "no pasa nada por equivocarse", como Gunn, si hay disculpas y rectificaciones sinceras.

Por último, la latina está ya inmersa en el rodaje de las cuatro secuelas de "Avatar", la película más taquillera de la historia con 2.788 millones de dólares.

Y aunque dijo que se trata del "personaje más desafiante que jamás" ha interpretado, Saldaña se mostró confiada por estar a las órdenes de James Cameron: "Este señor tiene una mente muy brillante y la contribución que está haciendo al cine y la humanidad van mucho más allá de hacer el taquillazo más grande".