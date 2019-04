Muere el actor Seymour Cassel, colaborador de John Cassavetes y Wes Anderson

El actor Seymour Cassel, conocido por haber sido un fiel colaborador de los cineastas John Cassavetes y Wes Anderson , falleció a los 84 años, informó hoy su hijo Matt al medio especializado The Hollywood Reporter.

El intérprete, que padecía Alzhéimer, falleció el domingo en Los Ángeles.

Más allá de la actuación, Cassel es conocido en el mundo de la música por haber inventado el mote de "Slash" para el guitarrista Saul Hudson, por su nombre original, del famoso grupo de rock Guns N' Roses.

Nominado al Óscar al mejor actor de reparto por "Faces" (1968), Cassel participó en esa y en otras cintas del aclamado director de culto John Cassavetes como "Shadows" (1959), "Too Late Blues" (1961) "Minnie and Moskowitz" (1971) o "The Killing of a Chinese Bookie" (1976).

Otro director que fichó de manera frecuente al actor fue el realizador Wes Anderson, uno de los nombres en mayúsculas del cine contemporáneo.

Así, Cassel participó en el reparto de las películas "Rushmore" (1998), "The Royal Tenenbaums" (2001) y "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004).

La larguísima y variada filmografía del intérprete fallecido también incluye otras cintas como "Dick Tracy" (1990), "In the Soup" (1992) e "Indecent Proposal" (1993).

Cassel nació en Detroit en 1935, aunque vivió gran parte de su infancia en Nueva York.

El veterano actor pasó por algunos momentos oscuros a lo largo de su vida.

Cassel tuvo problemas de adicción al alcohol y a las drogas y en 1981 fue condenado a seis meses de cárcel por posesión e intento de distribución de cocaína.

Además, en 2009 fue suspendido durante dos años por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés) por, presuntamente, haber acosado sexualmente a tres mujeres que trabajaban en esta organización.

El actor, que negó esta acusación, fue candidato en dos ocasiones a liderar este sindicato, pero en ninguna de ellas salió elegido vencedor.