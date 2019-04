Ferretti espera a un Santos intenso y motivado en la semifinal de la Concacaf

El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres de la UANL, señaló este lunes que espera a un Santos Laguna complejo el miércoles en la vuelta de la semifinal de la Liga de campeones de la Concacaf.

"Cuando hay cambios hay una renovación en la mentalidad de los jugadores; se abre una oportunidad, causa motivación mayor, espero un Santos intenso y complicado por el simple hecho de tener cambio de entrenador", destacó Ferretti en conferencia de prensa.

Tigres visitará el miércoles a Santos luego de ganar por 3-0 el duelo de ida y buscará asegurar el boleto a la final.

Santos anunció el despido del timonel mexicano Salvador Reyes tras la derrota con los Tigres en el partido de ida de la semifinal y trabaja con el interino Rubén Duarte.

"Nosotros no jugamos, las personas que quedaron en lugar de Salvador son los que estaban con él, es como si yo me voy y se queda Miguel Mejía Barón (auxiliar), no creo que vaya a ver tanto cambio", agregó Ferretti.

El 'Tuca' enfatizó que no pueden cantar victoria, aunque luzcan favoritos para avanzar a la final del torneo de clubes de la Concacaf.

"No se debe de pensar que vamos confiados. No confiarnos de nada, ni de nadie. Debemos pensar que el juego va 0-0 y buscar un buen resultado, esa es la mentalidad que tenemos todos en este momento, con todo el respeto por Santos podremos evitar muchas cosas", aseveró.

Según el estratega, el delantero francés André-Pierre Gignac, ya se entrena al la par del primer equipo, pero no está en planes para reaparecer frente a Santos. El goleador podría ver acción el domingo, cuando los Tigres visiten a Lobos Buap en el Clausura 2019.

"Nadie es indispensable. Al momento que todos somos necesarios, todos se ponen a trabajar y pelear deportivamente por un puesto en los entrenamientos, respeto las jerarquías, uno no va a la tienda a comprarlas", concluyó.