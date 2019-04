Hockin quiere dar a Paraguay más que el bronce de los Panamericanos de 2011

El nadador Benjamin Hockin espera dar a Paraguay en los Juegos Panamericanos de Lima una medalla superior al bronce que alcanzó en la final de los 200 metros libre de la cita de Guadalajara en 2011.

Proporcionar a su país la segunda medalla en Juegos Panamericanos a través de la natación es una buena forma de allanar el terreno para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, según manifestó en una entrevista con Efe.

Los entrenamientos en el Centro Acuático Nacional (CAN) de Asunción del nadador de 32 años van bien encaminados a la estación final situada en Tokio.

"Bajar registros personales" es un desafío constante y "luchar por una medalla para Paraguay" en Lima será la mejor prueba de que ha alcanzado objetivos.

Hockin está clasificado para disputar las especialidades de mariposa y libre en 50 y 100 metros.

No obstante, admitió que la distancia más corta le "cuesta un poquito más" porque no tiene la velocidad de antes.

Pese a ello, confía en superar las deficiencias con nuevas metodologías de entrenamiento "para tratar de nadar una muy buena prueba".

"A medida que me voy volviendo un poco mayor cuesta un poquitito más", dijo con humor.

Hockim, quien ya se planteó abandonar las piscinas tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, ahora cree que su carrera se definirá "año a año", según los objetivos trazados y cumplidos.

No obstante, llegar a Tokio es la asignatura más importante.

"A partir de ahí, veremos qué pasa", apostilló.

Ha escuchado voces para que extienda su carrera hasta los Juegos Suramericanos de 2022, que se celebrarán en Asunción.

En la cita de 2010 en Medellín destacó con tres medallas de plata en 100 y 200 metros libre y 100 metros mariposa, así como un bronce en 50 metros mariposa.

El próximo desafío para reducir marcas se dará este mes en su país. Hockin espera que allí surjan "un par de atletas más" para poder participar en las pruebas de relevo.

Junto a Hockin ya están clasificados para los Panamericanos de Lima, su hermano Charles Hockin, que disputará las pruebas de espalda y Renato Prono, que competirá en las de braza.

Aseguró que el equipo paraguayo "no tiene excusa" para dejar de conseguir los mejores resultados en Lima.

"Paraguay está mejorando muchísimo", dijo en alusión al apoyo estatal y la infraestructura proporcionada por la Federación Internacional de Natación.

Tiempos diferentes a los que tuvo que vivir años atrás cuando la mayor parte de sus entrenamientos en Paraguay transcurrían en una piscina de 25 metros.

Luego debía enfrentarse a competiciones en piscinas olímpicas.

"Era muy duro", recordó, aunque luego celebró que tales limitaciones le hicieron "mucho más fuerte mentalmente".

Hockin, que también tiene la nacionalidad inglesa, se entrenó y compitió con el equipo británico, con el que se clasificó para sus primeros Juegos Olímpicos, los de Pekín 2008.

'Benji', como le conocen en su entorno, comenzó a nadar con apenas 4 años y a competir con 7, gracias a una "afición por el agua" que le transmitió su madre, que la utilizaba para tranquilizarle.

Desde entonces, para la natación se tornó una terapia.

"Cuando estoy nadando, estoy en mi mundo, es lo que amo hacer", dijo antes de volver a surgir el asunto de la retirada.

"El día que me retire va a ser el día en que no disfrute de levantarme temprano para venir a entrenar, o el día que no disfrute de estar dentro del agua", puntualizó.

Alejandro R. Otero