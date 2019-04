Bad Gyal: "?Que soy un ejemplo de globalización? Pues perfecto"

Orgullosa de labrarse su propio camino, directa y un tanto deslenguada, la cantante española Bad Gyal rehúye polémicas como la apropiación cultural convencida de un estilo propio que es fruto de la globalización y bebe de todo un poco, especialmente de Jamaica.

Alba Farelo (Vilassar de Mar, Barcelona, 1997), más conocida como Bad Gyal, aterriza este sábado en México para participar en el Festival Ceremonia, donde comparte cartel con otros artistas emergentes como Rosalía y grupos míticos como Massive Attack.

A sus 22 años recién cumplidos, Bad Gyal es una artista creada a sí misma, que empezó a escuchar dancehall a los ocho y encadenó de adolescente una serie de trabajos precarios hasta que empezó con la música.

Y desde entonces no ha parado, siendo reseñada en prestigiosas revistas de música.

"?Que soy un ejemplo de globalización? Pues perfecto" Estamos en 2019 y estoy convencida que no he sido la primera, pero llegarán muchas otras personas que se inspirarán en cosas que no son propias", dice en una entrevista telefónica con Efe.

De esta manera, la cantante de rompepistas como "Fiebre" o "Candela", que acumulan millones de escuchas en plataformas digitales, se desmarca de polémicas como la apropiación cultural que persigue a muchos artistas coetáneos, como la aclamada Rosalía.

"No soy la única, todos nos inspiramos en cosas de fuera. La gente se fija mucho en mí porque le he dado mucho crédito y he hablado mucho de la cultura jamaicana", argumenta.

Y, como quien no quiere la cosa, saca garra y defiende su papel rompedor en la escena musical española.

"Creo que he sido pionera en mi país. He hecho esto antes que C. Tangana, Yung Beef o Rosalía, y antes que todos. No es por meterme con ellos, pero creo que he usado estos ritmos en mi país. Todo esto me viene de muy lejos", apuntó.

Ya con más humildad, también reconoce tener influencias, pero sin querer ponerse etiquetas: "El dancehall viene de Jamaica, del Caribe, y por lo tanto, lo que yo haga no va a sonar a lo que haga una persona de ahí por motivos muy obvios. Soy española y vivo en Europa, mi vida no va a ser la misma".

Con extensiones, uñas postizas, maquillaje y look leonino, Bad Gyal no es solo un referente musical, es también una clara inspiración estética para muchas chicas jóvenes, algo que a esta joven, que se hizo viral con temas en catalán como "Pai" o "Indapanden", reprocha: "Veo a chicas que me imitan y quieren ser como yo. Y no me gusta".

Paradójicamente, el mensaje que quiere dar la sensual Bad Gyal, una reina del perreo según reflejan sus letras, es totalmente opuesto.

"No tengas miedo de ser tú. Tu negocio, tú como artista o como persona, no vas a llegar lejos si no eres tú. Y esto es así", reflexiona.

La industria musical, continúa, es tan machista como lo es el mundo, que está "dominado por hombres".

Pero ella, tras llegar a cierto estatus, asume que tiene ciertos "privilegios".

"Ahora mismo hay un montón de hombres que me respetan un montón", apunta.

Sus comienzos no fueron tan dulces, y a menudo atribuían su éxito al hombre que presuponían que tenía detrás.

Pero no se dejó, ni se deja, empequeñecer: "No es mentira. Yo estoy aquí por lo que hago yo y nadie me ha dado esto. De lo contrario, todo el mundo estaría haciendo lo que yo hago. Los mismos hombres que (supuestamente) me han llevado hasta aquí".

Su carácter también le ayuda. "Sin tener muchos medios, ni una discográfica, ni nada, he logrado mi identidad. Supermarcada. Es bastante genuino todo lo que hago", apunta.

Con esta mezcla de ritmos arrolladores, autotune (filtro vocal) y unas letras a menudo un tanto simplonas pero totalmente pegadizas, Bad Gyal se muestra imparable.

De gira ahora por América Latina y tras triunfar en salas de concierto de Estados Unidos, cuenta que recientemente ha estado por Puerto Rico, Los Ángeles o Miami, trabajando en nueva música con productores de renombre.

Aunque recientemente ha publicado algunas colaboraciones y sencillos en inglés, como "Unknown Feeling", tampoco adelanta si quiere saltar al inglés o cambiar de género. "No me lo planteo mucho; sale lo que sale", afirma.

De lo que está convencida esta jovencísima pionera es que, para sobrevivir en el difícil mundo de la música, hoy en día se tienen que cruzar fronteras.

"De manera natural, siempre he tenido mucha atracción internacional y muchos medios de fuera han hablado de mí", indica.

Le dicen que tiene un "producto único", pero esto no es suficiente para subsistir en España y ella lo experimentó en sus propias carnes.

"Se conoce a Miguel Bosé, a la Pantoja, ?sabes? Pero como artista urbano en España, no tienes muchas oportunidades", concluye.