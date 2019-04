Delta Air Lines destinará un Airbus A330-300 para potenciar el destino P.Rico

El director de Delta para Latinoamérica y el Caribe, Luciano Macagno, señaló hoy a Efe que para convertir a Puerto Rico en destino clave de negocios y turismo a nivel global se destinará un avión con capacidad para 293 pasajeros que enlazará Estados Unidos continental con la isla.

Macagno explicó que para potenciar ese enlace se utilizará un Airbus A330-300, parte de las inversiones de la aerolínea para Puerto Rico, adonde viajará la aeronave desde Atlanta a partir del 21 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, la temporada pico turística en el Caribe.

"Hoy la gente prefiere o elige por dónde quiere volar. Y no simplemente lo elige por el itinerario, sino todo lo que acompaña por la experiencia", destacó el directivo en relación a los planes de Delta para Puerto Rico.

La aeronave Airbus A330-300, igualmente, incluye el servicio de Delta One, una de las cabinas más exclusivas en el aire, que ofrece un auxiliar de vuelo dedicado exclusivamente a la cabina y detalles lujosos.

Dicha aeronave incluye 34 asientos en primera clase, otros 40 asientos "comfort+" y 219 asientos en cabina principal, detalló el directivo.

El directivo enfatizó que el propósito de Delta Air Lines, que el año pasado generó 5.000 millones de dólares en ganancias, es "llevarlo al extremo, poniendo opciones al pasajero y que él pueda elegir mucho más allá de un destino u origen todo lo que les haga parte de su experiencia".

Así, la aeronave Airbus A330-300 realizará cuatro vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta -hud principal de Delta Air Lines- hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, donde Delta Air Lines cuenta con 100 trabajadores de manera directa.

El vuelo DL 559 operará diariamente y saldrá de Atlanta a las 09.40 de la mañana.

El interés y el auge de los turistas por viajar a Puerto Rico se deben a las diversas ofertas que ofrece, lo que incluye playas, gastronomía, la música, la cultura y las actividades de diversión familiar.

Esto permitió situar al territorio caribeño como el destino número de uno en la lista "52 Places to Go" en el 2019 del periódico estadounidense The New York Times.

En el 2018, Delta transportó a más de 750.000 personas desde y hacia Puerto Rico.

Y, como parte del éxito de Delta Air Lines con la isla, la aerolínea patrocinará el evento de Saborea en Puerto Rico por quinto año consecutivo, un evento anual que exhibe el talento culinario de la isla.

El éxito de Delta Air Lines en Puerto Rito ha llevado a la empresa a que este sea el destino en Latinoamérica y el Caribe que por más años la aerolínea ha estado operando, cumpliendo 66 años en el 2019.

"Puerto Rico es muy importante, porque tiene muy buena combinación de recepción y emisor de gente de todo el mundo que viene por su cultura, gastronomía, lo que combina turismo y negocios. Además, los puertorriqueños también viajan mucho y dentro de la región está balanceado por sus viajes", resaltó Macagno.

Por su parte, el responsable de Delta Air Lines en el aeródromo sanjuanero, el puertorriqueño Michael Luciano, agregó que parte del éxito que tiene la aerolínea en la capital es "por el servicio que le brinda la empresa a nuestro país".

"A diario me levanto con la pasión de darle el mejor servicio a mi pueblo, a la industria, a los amigos y a los empleados. Los detalles hacia el cliente hacen la diferencia, desde que llegan al aeropuerto, los recibimos en mostrador hasta el terminal", recalcó.