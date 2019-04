Informe: oncólogos de centro de Nueva York violaron normas con farmacéuticas

Un informe independiente concluyó que los directivos del centro oncológico Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, entre ellos el español José Baselga, "violaron frecuentemente" las normas del hospital relacionadas con conflictos de interés al ocultar sus lazos con empresas farmacéuticas.

La investigación, realizada por el despacho Debevoise & Plipton, afirmó que los responsables de la institución consideraban las relaciones con farmacéuticas "ad hoc" en lugar de con un escrutinio riguroso y que los miembros del equipo de investigación no eran conscientes de la involucración de los ejecutivos con las empresas, según el diario The New York Times.

Baselga dimitió el pasado 14 de septiembre, después de que se conociera que no había divulgado, como establecía la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer, pagos millonarios de la industria farmacéutica que podían poner en cuestión sus artículos de investigación.

Además, como reconocimiento de los fallos de la institución en la supervisión de los conflictos de interés, el centro reformará sus reglamentos relativos a las relaciones de sus empleados con compañías externas y sus acuerdos financieros, incluyendo la publicación de los lazos de los doctores con corporaciones, así como límites a su trabajo externo.

Asimismo, formará un comité enfocado a la supervisión de los conflictos de interés, algo que ya estaba incluido en sus procedimientos pero que nunca se había ejecutado.

De acuerdo con el citado rotativo, uno de los responsables del despacho de abogados que llevó la investigación afirmó que habían encontrado varios casos en los que no se cumplían las políticas de conflictos de interés del centro médico, aunque estos no ocurrieron de manera intencionada, sino por fallos en los protocolos para evitar resultados de parte en las investigaciones oncológicas.

La investigación, consistente en entrevistas con 36 actuales y antiguos empleados y el examen de 25.000 documentos, no encontró que esto hubiera supuesto un perjuicio para los pacientes o que hubiera influido en la investigación.

Baselga (Barcelona, 1959), conocido oncólogo, fichó a principios de año por la farmacéutica AstraZeneca como responsable de su unidad de Investigación y Desarrollo para el cáncer y abandonó el hospital neoyorquino después de la polémica.