El 99 % de casos de cáncer de pulmón en México se diagnostican tardíamente

El 99 % de los pacientes con cáncer de pulmón en México son diagnosticados cuando ya se encuentran en etapas de metástasis, señaló este viernes a Efe el doctor Feliciano Barrón, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología (InCan).

Liliana Flores Bracho es una de las pacientes que fue diagnosticada con este tipo de cáncer en etapa cuatro.

Con motivo del Día Nacional de Cáncer de Pulmón, que se celebra este 5 de abril, la paciente relató que cuando tenía 38 años y luego de una tos crónica acudió al médico, tras tener un ganglio inflamado, el cual fue el signo de alerta.

Después de una biopsia descubrieron que padecía cáncer de pulmón y se encontraba ya en un etapa muy avanzada.

"Yo no soy una mujer fumadora, nunca fumé, tal vez fui fumadora pasiva. Me consideraba una persona saludable porque hacía ejercicio, no cociné con leña y no tengo en mis antecedentes familiares nadie con cáncer", explicó.

En México, de acuerdo con la doctora Isabela Rivas, gerente médica de Roche México, el 56 % de los casos de cáncer de pulmón está asociado con tabaquismo.

Sin embargo, el 37 % de los casos se debieron a la exposición de humo de leña. El caso de Liliana es excepcional ya que no tuvo ningún factor de riesgo ni genético.

Liliana se sometió a quimioterapias, radioterapias, inmunoterapia e incluso una radiocirugía.

Sin embargo, su cáncer hizo metástasis desde el cuello hasta el abdomen.

En diciembre, volvió a realizarse un estudio y sus médicos descubrieron que el cáncer había invadido también su cerebro.

La paciente reveló que no ha tenido convulsiones, ni siquiera dolores de cabeza.

Ahora tras las quimioterapias y radioterapias decidió comenzar un nuevo tratamiento con alectinib, un fármaco que llegó a México recientemente y se usa en cáncer de pulmón con mutación en el gen ALK.

Sin embargo, aseguró que este tratamiento cuesta alrededor de 130.000 pesos (unos 6.781 dólares) la caja, que le sirve para 15 días.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del mundo existen 2,7 millones de personas con cáncer de pulmón.

En México este tipo de cáncer es el noveno más frecuente y causa el fallecimiento de 18 personas al día.

Los expertos puntualizaron que los síntomas pueden confundirse con otros padecimientos.

Destacaron que la tos persistente, tos con sangre, dolor torácico, dificultad para respirar, fatiga y pérdida de peso son signos que pueden indicar esta enfermedad.

Los factores de riesgo para contraerla son, además del tabaquismo, la exposición prolongada a humo de leña, la contaminación, la radiación de asbesto y la tuberculosis.