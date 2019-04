Cecilia Muñoz: solo hay opciones "malas" para manejar la crisis migratoria

La arcaica política migratoria de EE.UU. impide al Gobierno lidiar con la llegada a la frontera sur de decenas de miles de centroamericanos indocumentados y hallar una solución justa para todas las partes, reconoce Cecilia Muñoz, la latina de mayor rango en la Casa Blanca con Barack Obama .

"Gran parte del problema es que tenemos una estrategia diseñada hace 20 años cuando los inmigrantes trataban de evitar nuestro personal. Ahora, por el contrario, buscan a los agentes" para entregarse, señala Muñoz en entrevista telefónica con Efe.

La exdirectora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca con Obama advierte que el actual sistema no está diseñado para manejar y suplir las necesidades de miles de niños no acompañados y familias enteras que llegan a la línea divisoria en busca de refugio.

Con este argumento, Muñoz acepta que "cualquier administración" que se encuentre en el poder tiene las mismas opciones y "todas son malas".

Y es que las alternativas se pueden contar con los dedos de una mano y tanto Obama como el presidente Donald Trump optaron por detener a los inmigrantes, pero se enfrentaron a la escasez de centros para albergar la avalancha de indocumentados y la falta de entrenamiento de los agentes de la Patrulla Fronteriza para lidiar con el problema.

Frente a este reto queda liberar a los adultos solicitantes de asilo con un brazalete electrónico o liberarlos sin garantía de que vayan a presentarse frente las autoridades migratorias. "Estas opciones no sirven para resolver el problema", subraya.

La estrategia implantada a finales de la década de 1990 durante el mandato del entonces presidente Bill Clinton buscaba detener a inmigrantes adultos, en su mayoría mexicanos, que buscaban entrar al país sin ser detenidos y vivir en las sombras. Una situación totalmente opuesta a la actual.

Del 1 de octubre al 28 de febrero pasado, más de 163.000 niños sin acompañante y personas que viajan en unidades familiares fueron detenidas en la frontera, y se espera que esa cifra engorde notablemente en los próximos meses, cuando la climatología sea más propicia para la travesía.

A pesar del panorama legislativo que enfrentaron ambas administraciones, Muñoz ve una diferencia clara en la manera en la que los dos gobiernos encararon el problema: "las motivaciones con las que se tomaron y se toman las decisiones".

La hispana subraya que estas motivaciones son importantes, y que, a diferencia del actual Gobierno, cuando se presentó la crisis de la llegada de miles de niños no acompañados en el 2014, en aquel entonces todos en la Casa Blanca estaban "preocupadísimos por el bienestar de los menores".

La ahora vicepresidenta del "think tank" (grupo de reflexión) "New America" asegura que el desvelo de Obama era auténtico para atender a los 68.541 menores inmigrantes no acompañados que cruzaron la frontera en el año fiscal 2014, una situación que contrasta con la actual administración.

"Han tomado decisiones desastrosas", dice la hispana al referirse a la orden de separar a los niños de sus padres, que dejó más de 3.000 familias afectadas y varias demandas contra el Gobierno.

Más allá de la retórica con la que ha manejado el Gobierno Trump la crisis en la frontera sur, Muñoz recalca el manejo internacional que la Administración Obama le dio al problema.

En su momento incluso el vicepresidente Joe Biden se hizo cargo del problema y viajó a Centroamérica para buscar una solución conjunta.

Por 18 meses, el Gobierno Obama presionó al Congreso por la aprobación de una ayuda de 2.000 millones de dólares para la región, de los cuales se consiguieron 700 millones.

Como una antítesis de su predecesor, Trump ha amenazado con retirar las ayudas a los países sino detienen las caravanas que han retado una y otra vez su política de "tolerancia cero" con la migración indocumentada.

La asesora demócrata afirma que el actual Gobierno está tomando decisiones sin pensar y, para ella, uno de los más claros ejemplos es la sugerencia de la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, de ofrecer un programa que permita a los solicitantes de asilo hacer las peticiones desde sus países.

Un plan similar al Programa de Procesamiento de Refugiados para Menores Centroamericanos (CAM, en inglés), que el mismo Trump canceló el año pasado.

"Ahora recién están descubriendo que hay que buscar maneras de enfrentar esto en la región y no solo en la frontera", lamenta.

Otra de sus preocupaciones es la imagen exterior del país: "Los niveles de desastre no solo son en términos de los migrantes, sino de ser líder en un momento clave del hemisferio y del mundo".

Al igual que los países europeos están teniendo que manejar la masiva llegada de refugiados, Estados Unidos deberá de una vez por todas establecer una estrategia que le permita encontrar soluciones al problema, dice.

Muñoz asegura que el panorama no es halagüeño y que amenazas como el cambio climático seguramente sumarán más personas que buscan escapar de los desastres naturales.

"Lo que se requiere es que alguien comience a pensar en una estrategia a largo plazo. No es nada fácil pero es necesario comenzar", concluye.