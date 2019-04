Unos 124 trabajos de 13 países se exhibirán en festival cine Rincón (P.Rico)

Unos 124 proyectos cinematográficos de 13 países, entre ellos, 84 trabajos de cineastas puertorriqueños, se exhibirán entre el 10 y 14 de abril en la duodécima edición del Festival Internacional del Cine de Rincón (RIFF, en inglés), informaron hoy los organizadores.

El festival arrancará en el recién remodelado Hotel Villa Cofresi en Rincón con el estreno de la película "Silver Lake", dirigida por Sean McKinley y protagonizada por Deborah Ann Woll.

El día 11, el festival se mudará al Hotel Villa Cofresí para presentar a las 10.00 de la mañana el "Children's Film Festival Seattle", que exhibirá varios trabajos cinematográficos de Puerto Rico, Estados Unidos

Ese mismo día en el mismo hotel, se presentarán varios cortometrajes y documentales, entre ellos, "Puerto Rico, esperanza en la oscuridad", que trata sobre la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María.

Otros documentales del mismo tema también se exhibieron en la edición del año pasado, entre ellos, "La madre de Juracán", "De la oscuridad a la luz", "Jurakán: Nation in Resistance" y "Candlelight".

En la noche del día 11 se llevará a cabo "La noche de comedia oscura", en la que se exhibirán cortometrajes como "Tungrus" (India), "Muteum" (Hong Kong), "5 razones para destruir el mundo" (Puerto Rico) y "Sonrisita" (Francia).

Al día siguiente se presentarán una decena de trabajos, en su mayoría documentales de Puerto Rico, entre ellos, "El hijo de Celina", que relata a vida del cantante puertorriqueño Andy Montañez; "El túnel", que trata sobre el Túnel Guajataca, que ubica en Isabela, y "?En qué piensas?", sobre la salud mental en la isla.

En la noche se llevará a cabo "La noche de documentales", y entre los que se exhibirán, está "The Hilton Effect: Puerto Rico, rebuilding an icon", que trata sobre el trabajo de reconstrucción del Hotel Caribe Hilton, que quedó devastado por el huracán María y espera reabrir después de dos años del paso del ciclón.

El día 13, se presentarán sesiones de excelentes trabajos de cortometrajes y animaciones realizados por estudiantes de Atlantic University College, la Universidad del Sagrado Corazón y de la Escuela de Artes Plásticas de San Juan.

Ese mismo día también se presentarán otros documentales como "Los niños de María" (Puerto Rico) y "Esta es tu Cuba" (Cuba).

Y, en la noche se llevará a cabo "The Best of Puerto Rico night", en la que se expondrán varios proyectos, como "La capa azul" (Puerto Rico), "Musa" (Puerto Rico), "?Claudicar?" (España-Puerto Rico) y "Celos" (México-Puerto Rico).

El día 14 en la mañana se expondrán el documental "Las 2 orillas", de Sonia Fritz, así como "Crocodilo" (España) y el documental "Straws", que relata el peligro del uso de los sorbetos plásticos al ambiente y la naturaleza.

El cierre del festival y entrega de premios será en el Hotel Rincon Beach Resort el 14 de abril, y ese mismo día, se presentará la película "The Man from Kathmandu" (Nepal y Los Ángeles), en la que aparece el actor puertorriqueño José Manuel, quien además dirigió las escenas de acción.