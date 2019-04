Piden detener desarrollo escuelas chárter en P.Rico por sospechoso vínculo

El presidente del opositor Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, solicitó hoy paralizar el desarrollo de las escuelas chárter por la vinculación del contrato de asesoría entre el Departamento de Educación y el bufete en el que trabaja el hermano del gobernador de Puerto Rico.

Y es que según reveló el jueves el programa televisivo "Jugando Pelota Dura", la empresa de la pasada titular de Educación, Julia Keleher, Keleher & Associates, tiene como cliente o socio colaborativo al bufete Hogan Marren Babbo & Rose, LTD, que proponen el desarrollo de las escuelas chárter en Puerto Rico.

No obstante, según se reveló, entre el grupo de abogados que representan a dicha firma, está Jay Rosselló, hermano del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.

Ante ello, Torres le exigió a La Fortaleza -sede del Ejecutivo- la terminación del desarrollo de las escuelas chárter y acción definitiva del Departamento de Justicia para evitar la destrucción de evidencia y documentos relacionados ante señalamientos de corrupción.

"El huracán de alegaciones de corrupción pública sobre una investigación federal en el Departamento de Educación requiere que el gobernador de Puerto Rico detenga todos los procesos relacionados a dar paso a la administración de escuelas por entidades privadas o charter", expresó Torres en declaraciones escritas.

"Esa política pública ha sido utilizada para alegados actos de corrupción y Ricardo Rosselló no puede salirse del terreno de juego y mirar desde las gradas. Tiene que actuar de inmediato y paralizar todos los procesos de conversión de escuelas públicas en chárter", agregó el también senador.

Las escuelas tipo chárter son propiedad de organizaciones privadas pero que funcionan con fondos públicos, lo que ha despertado las críticas de la oposición en la isla, ya que consideran que ese modelo es una forma velada de privatizar las aulas.

"Las alegaciones que se divulgan en los medios apuntan a un esquema total de actos contrarios a la ley en el Departamento de Educación, que no pueden avalarse por el mero paso del tiempo y la inacción de un gobernador que no asume responsabilidad", afirmó Torres.

Torres indicó además que los señalamientos de corrupción contra Keleher y la vinculación del desarrollo de las escuelas chárter en Puerto Rico con el hermano del gobernador surgen en momentos en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a los gobernadores de la isla por ser mal administradores.

"La Fortaleza no puede rehuir su responsabilidad, no puede atrincherarse, no puede esconderse y no puede desligarse de este escándalo que toca a sus puertas", concluyó Torres.